Wielka szansa dla FC Barcelona. Była gwiazda "katem" Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie miał okresy, gdy posada Carlo Ancelottiego zdawała się nawet wisieć na włosku. Mistrzowie Hiszpanii wykaraskali się jednak z kłopotów i zarówno w La Liga , jak i Lidze Mistrzów oraz Pucharze Króla wciąż walczą o tytuły. Najbliżej jest oczywiście zwycięstwo w Pucharze Króla, bo tu do końcowej radości brakuje już "tylko" dwóch wygranych spotkań. Najdalej triumfu podopieczni włoskiego szkoleniowca są w La Liga, gdzie do rozegrania pozostało im jeszcze kilkanaście meczów.

Sytuacja wyjściowa jest jednak naprawdę dobra, bo obrońcy tytułu mimo pewnych perturbacji zgromadzili dokładnie tyle samo punktów, co liderująca FC Barcelona . Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka prowadzi w rozgrywkach dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Sytuacja jest jednak całkiem otwarta i nie można wykluczyć nawet, że do gry o tytuł na ostatniej prostej sensacyjnie włączy się Athletic Bilbao , który czai się za plecami wielkiej trójki.

Real Madryt przegrał z Realem Betis. "Królewscy" mogą mieć problem

Wydawało się, że "Królewscy" zwyczajnie kontrolują przebieg tego, co dzieje się na murawie aż do dość przypadkowego rzutu rożnego z 34. minuty. Wówczas przepięknym dośrodkowaniem popisał się Isco. Piłka spadła na głowę zupełnie niepilnowanego Johny'ego Cardoso, a ten z bliska pokonał Thibaut Courtois. W doliczonym czasie gry Betis miał bliźniaczą sytuację, ale tym razem Belg popisał się fenomenalną paradą na linii bramkowej i to jemu Ancelotti mógł zawdzięczać remis 1:1 do przerwy.