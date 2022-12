Pele urodził się 23 października 1940 roku w Três Corações, w stanie Minas Gerais. Od małego występował w lokalnych klubach piłkarskich, a jednym z nich był Bauru Athletic Club, gdzie pracował pod okiem Waldemara de Brito, byłego reprezentant Brazylii. W 1956 roku ten zabrał go do Santosu, mówiąc jego dyrektorom, że 15-latek zostanie "największym piłkarzem na świecie". Tak zaczęła się jedna z najwspanialszych karier w historii.

Pele w barwach Santosu zadebiutował 7 września 1956 roku, od razu strzelając gola. W tym klubie występował przez prawe całą karierę. Nie wynikało to jednak tylko z faktu, że nie chciał odchodzić. Po prostu był uznawany za skarb narodowy Brazylii i nigdzie go nie puszczano. Niecały rak później młody napastnik zadebiutował w reprezentacji. 7 lipca 1957 roku wystąpił przeciwko Argentynie w Rio de Janeiro, on strzelił gola, ale "Canarinhos" przegrali 1-2. To była jedyna porażka kadry, gdy Pele zdobył bramkę. Napastnik sześć razy został mistrzem kraju z Santosem, a po dwa razy sięgał po Copa Libertadores i Puchar Interkontynentalny. Był też królem strzelców w lidze, rozgrywkach stanowych czy rozgrywkach międzynarodowych. W barwach narodowych zdobył natomiast trzykrotnie tytuł mistrza świata - jako jedyny w historii.

Zmarł Pele. Lekarze wyjaśniają, na co chorował

Edson Arantes do Nascimento - jak naprawdę nazywał się Pele - zmarł na nowotwór okrężnicy. Dokładnie przez miesiąc pozostawał w szpitalu, do którego trafił 29 listopada. Jego stan się pogorszył, a lekarze zadecydowali o konieczności hospitalizacji. Rodzina miała nadzieję, że 82-latek wydobrzeje do świąt. Niestety, Boże Narodzenie najbliżsi legendy spędzili tuż przy jego szpitalnym łóżku.

Okrężnica to część jelita grubego. Zmiany nowotworowe w tym narządzie wykryto u Pelego już we wrześniu 2021 roku. Legendarny zawodnik przeszedł operację usunięcia guza, a także chemioterapię. Niestety - to nie wystarczyło. Choroba powróciła, tym razem atakując Pelego jeszcze mocniej. - Nawet w operacji, podczas której usuwa się całego guza, może dojść do nawrotu. Komórka może bowiem uciec i dotrzeć do innego narządu, rozwijając się w nowym miejscu. Dotyczy to głównie wątroby i płuc - tłumaczyła na łamach brazylijskiego "O Globo Esporte" onkolog Erika Simplicio.

U Pelego przerzuty nastąpiły do kilku narządów. Lekarze skupili się przede wszystkim na okrężnicy, w której zmiany były posunięte najdalej. Zaawansowane leczenie nie było już jednak w stanie zatrzymać rozwoju choroby.

O śmieci Króla Futbolu poinformowała jego córka, Kelly Nascimento. "Wszystko, kim jesteśmy, zawdzięczamy Tobie. Kochamy Cię bezgranicznie, spoczywaj w pokoju" - napisała w mediach społecznościowych. Najbliżsi byli z Pelem do jego ostatnich chwil.

Jakub Żelepień, Interia