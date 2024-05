Bayer Leverkusen w tym sezonie już dawno przebił wszelkie możliwe oczekiwania, jakie stawiano przed tą drużyną przed rozpoczęciem rywalizacji. Xabi Alonso stworzył zespół, który udowodnił, że zdolny jest do rzeczy wielkich, niezapomnianych i już ekipie Hiszpana udało się to osiągnąć. Nie ma złudzeń, że Bayer w tym sezonie stał się absolutnie największą sensacją tej najbardziej znaczącej części europejskiej piłki. Zespół prowadzony przez Alonso osiągnął coś, co wydarzało się absolutnie niewyobrażalne.

Gdy Hiszpan zaczynał swoją pracę w Bayerze, ten znajdował się w strefie spadkowej niemiec kiej Bundesligi , a ostatecznie tamten sezon zakończył się dla Bayeru awansem do europejskich pucharów. Jak się okazało ten mały sukces, był doskonałym fundamentem pod stworzenie mistrzowskiej drużyny. Bayer bowiem w obecnym sezonie prezentuje się zjawiskowo. Wybitna dyspozycja zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso doprowadziła do tego, że już w 29. kolejce drużyna z Leverkusen zapewniła sobie tytuł najlepszej drużyny w niemieckiej lidze.

Bayer napisał historię. Niewiarygodny wyczyn stał się faktem

W drugą połowę podopieczni Xabiego Alonso weszli wyraźnie bardziej zrelaksowani. Drużyna prowadzona przez Hiszpana pozwalała gościom na nieco więcej i w 62. minucie się to w końcu zemściło. Gola strzelił dla Augsburga Komur i jak się okazało, było to jedynie trafienie honorowe. Augsburg jeszcze swoje okazje miał, ale ich nie wykorzystał i Bayer wygrał 2:1. Tym samym podopieczni Xabiego Alonso zapewnili sobie "piłkarską nieśmiertelność", bo ten sezon Bundesligi zakończą bez choćby jednej przegranej. Był to też już 51. mecz z rzędu bez porażki, a "Aptekarze" mają jeszcze do wygrania w tym sezonie Ligę Europy i Puchar Niemiec.