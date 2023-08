Luis Rubiales nagrał wideo. Jest reakcja na pocałowanie w usta Jennifer Hermoso

- To był totalnie spontaniczny gest w ramach ogromnej radości, jaką dało nam wszystkim wygranie mundialu. Mam z prezydentem świetne relacje. Jego zachowanie wobec nas wszystkich jest wspaniałe, a to, co się stało, było naturalnym gestem wdzięczności za nasz sukces - przekonuje sama 33-letnia Hermoso, a jej postawa jest najlepszym, co w tej sytuacji mogło spotkać prominentnego działacza. W innym wypadku głosy, by szef związku został zdymisjonowany, raczej nie mogłyby pozostać zbagatelizowane.