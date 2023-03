Ex-dyrektor Roma o Radji Nainggolanie. "Piłkarski przestępca, którego kocham jak syna"

"Szczerze mówiąc, kocham go jak syna, ale to piłkarski przestępca. Jeśli postawisz przed nim siedem czy osiem kufli z piwem, to wypije je wszystkie, jeden po drugim. Dla niego życie to zabawa. Ale w głębi duszy to dobry chłopak" - przekonywał Sabatini, cytowany przez "Diario Sport".