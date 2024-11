Dariusz Dziekanowski: Ryba psuje się od głowy

Ale to nie Michał Probierz jest głównym winowajcą, że prestiż polskiej piłki na poziomie reprezentacyjnym został mocno nadszarpnięty. Trwa to odkąd swoją kadencję w fotelu prezesa rozpoczął Cezary Kulesza. Krążą powszechnie znane pogłoski, że były prezes Jagiellonii także w PZPN sprawuje rządy autorytarne. Dla zachowania pozorów niezdarnie udaje, że konsultuje decyzje z innymi, ale tak naprawdę wybrał Probierza na selekcjonera, bo on tak chciał. Niestety, jako prezes ma prawo do wyboru trenerów na to stanowisko, czyli automatycznie także to on decyduje, czy danego trenera na tej posadzie trzymać. I zgodnie z własnym widzimisię postanowił, że Probierz wypełni obowiązujący do końca eliminacji MŚ 2026 kontrakt.

