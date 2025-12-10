Boruc szczery do bólu. Opowiedział o swojej chorobie. 1,2 mln Polaków cierpi na to samo

Piłkarską karierę Artur Boruc rozpoczynał w Pogoni Siedlce. Stamtąd trafił do Legii, gdzie jego talent dostrzegły zagraniczne kluby. Nasz rodak trafił kolejno do Celticu Glasgow, włoskiej Fiorentiny oraz angielskich Bournemouth i Southampton.

W 2020 roku wrócił do warszawskiego klubu, gdzie dwa lata później odwiesił buty na kołek. W międzyczasie zebrał aż 65 spotkań w barwach reprezentacji Polski, będąc jej ważnym elementem podczas mistrzostw świata 2006 i Euro 2008.

Szczere wyznanie Artura Boruca: Jest za to pustka

Jak 45-latek odnalazł się w życiu po karierze? Temat ten poruszył w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty". Okazuje się, że wcale nie było łatwo. - Spodziewałem się, że okres przejściowy będzie łatwiejszy. Myślałem, że po piłce będzie sielanka. Tymczasem byłem lekko przyduszony przez życie i sam jestem sobie winien. Mam na myśli to, czym się zajmowałem, czyli brak zajęcia - powiedział.

- Było to obciążające dla mojej głowy. Mogę powiedzieć, że pojawiła się mała depresja - wyznał Boruc. Nagle codzienność byłej gwiazdy "Wojskowych" zmieniła się o 180 stopni. - Masz dużo czasu, nie musisz wstawać na trening, odpada ci dyscyplina, codzienna rutyna. Czujesz, jakbyś z dnia na dzień stawał się po prostu mniej potrzebny. Ludzie, którzy interesują się sportem, przestają się do ciebie odzywać, dzwonić - tłumaczył.

W pewnym momencie brakuje emocji, których doświadcza się na murawie. - Zmienia się tempo życia, nie ma wyzwań co trzy dni, meczów. Jest za to pustka. To duży przeskok. Myślę, że bardzo mało się o tym mówi, a powinno. Umówmy się, żaden piłkarz nie jest przygotowany na tak radykalne zmiany. Warto uświadamiać sportowców, co ich czeka dzień po zakończeniu kariery - przyznał.

Problem okazał się na tyle duży, że Artur Boruc musiał udać się do psychologa. - Przez wiele lat kariery pracowałem z psychologiem. Po piłce zapomniałem o tej pomocy, jednak w okresie, w którym życie przycisnęło mnie trochę bardziej, musiałem skierować się ponownie w tę stronę. Dużo łatwiej jest przegadać z kimś taki temat - zdradził, dodając, że "samemu nie do końca możemy wytłumaczyć sobie pewne kwestie i pójść dalej".

Przypomnijmy, zgodnie ze statystykami NFZ w 2023 roku na depresję chorowało ok. 1,2 mln osób. Niestety liczba ta ciągle wzrasta.

Na szczęście w przypadku Boruca sytuacja uległa poprawie. - Koniec końców, jest już dobrze. Cieszę się, że mogę dość odważnie mówić o problemie, który mnie dotknął. Teraz widzę, że brakuje szerszych dyskusji na ten temat w przestrzeni publicznej. Może jest to za mało nagłośnione? - pyta były piłkarz, który obecnie wraz z rodziną mieszka w Andaluzji. Jednocześnie 45-latek pracuje nad otwarciem szkółki bramkarskiej.

