Zillmann i Lesar to ukrywały, ale już dość. Dopiero teraz wszystko się potwierdza

Jeszcze w trakcie nagrań do "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" roiło się od spekulacji na temat relacji łączącej biorącą udział w show wioślarkę Katarzynę Zillmann z partnerującą jej Janją Lesar. Plotki podgrzały same zainteresowane, które w odcinku finałowym pocałowały się nad Kryształową Kulą.

Po zakończeniu programu panie dość niespodziewanie zamilkły. A atmosfera tylko gęstniała, bo okazało się, że Zillmann rozstała się ze swoją wieloletnią partnerką Julią Walczak. Po dwóch tygodniach od finału wywiadu udzieliła Lesar, która przyznała, że i jej związek z narzeczonym Krzysztofem Hulbojem to już przeszłość.

Mój związek po prostu trochę się zmienił. Po raz pierwszy chcę pobyć sama. Miłości są bardzo różne. Wiem, że moja miłość, którą dzielę z Krzysztofem, nie jest warunkowa

Potwierdziła również, że między nią a wioślarą narodziła się pewna więź, wręcz zauroczenie. "Bardzo dobrze się rozumiemy, dopełniamy. Zobaczymy, co będzie. Na pewno chcemy jeszcze tańczyć, jeżeli będzie taka okazja" - opowiadała.

Tymczasem teraz do mediów trafiły niepublikowane dotąd materiały ze wspomnianego wcześniej okresu, w którym Zillmann i Lesar nie odzywały się do fanów. Wiadomo, jak spędziły wspólnie czas.

Są nowe nagrania z Zillmann i Lesar. Do tej pory był to sekret

W sieci pojawiały się przecieki, wedle których krótko po zakończeniu "Tańca z gwiazdami" Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wybrały się razem na imprezę, podczas której raz jeszcze zaprezentowały się na parkiecie. Okazuje się, że to prawda. Dopiero teraz materiały z wydarzenia ujrzały światło dzienne.

Panie wystąpiły na otwarciu kliniki, której właścicielką jest znajoma Lesar. Kobieta zamieściła w mediach społecznościowych oficjalne podziękowania za występ.

"Z całego serca dziękuję Tobie Janiu oraz niesamowitej Kasi Zillmann za występ, który dodał temu wydarzeniu piękna, emocji i elegancji. Ten taniec niósł w sobie lekkość, pasję i ponadczasowość - dokładnie to, co kojarzy mi się z Janją, którą znam już od 12 lat!" - opisała.

Dołączyła też wideo z kompilacją urywek z imprezy. W kadrze pojawiają się wioślarka i tancerka. Widać fragmenty ich tanecznych popisów.

Zaroiło się od komentarzy. "Dziewczyny są wspaniałe, zazdroszczę pokazu tańca", "Katarzyna Zillmann i Janja Lesar to wspaniałe kobiety z niezwykłą pasją, więc ten pokaz musiał być wyjątkowy. Aż można pozazdrościć - oczywiście w tym najlepszym, pozytywnym sensie - takich emocji i atmosfery" - zachwycają się internautki.

Podcast Olimpijski. Katarzyna Zillmann – „do szkoły nie było mi po drodze”. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami" Adam Jankowski/REPORTER East News

Janja Lesar, Katarzyna Zillmann Paweł Wrzecion AKPA