Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Legia potraktowała trenera. Prawda wyszła na jaw. Dosadny komentarz, kluby z Rosji w tle

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Marek Papszun ma objąć Legię Warszawa. Oficjalnego komunikatu ciągle jeszcze nie ma, ale to wydaje się być kwestią czasu. Stołeczny klub bez szkoleniowca pozostaje od końca października. Teraz wychodzą na jaw kulisy rozmów z innymi kandydatami. Pierwszym wyborem warszawian miał być Nenad Bjelica. Chorwat na łamach rodzimych mediów wszystko opowiedział.

Dwóch mężczyzn w garniturach rozmawia ze sobą na tle jasnej ściany, jeden z nich ma na szyi identyfikator, obaj sprawiają wrażenie skupionych i zaangażowanych w rozmowę.
Legia Warszawa długo szukała następcy Edwarda IordanescuSebastian Frej/REPORTEREast News

Legia Warszawa rozstała się z Edwardem Iordanescu 31 października. Było to pokłosie słabych wyników i odpadnięcia z 1/16 STS Pucharu Polski. Działacze ze stolicy natychmiast rozpoczęli poszukiwania następcy Rumuna, a zespół tymczasowo przejął Inaki Astiz.

Nenad Bjelica miał objąć Legię Warszawa

Pierwszym wyborem był trener, którego w Polsce wszyscy doskonale znają, czyli Nenad Bjelica. Chorwat w latach 2016 - 2018 prowadził Lecha Poznań. Później trenował m.in. Dinamo Zagrzeb, NK Osijek czy Union Berlin. 54-latek od końca grudnia 2024 roku pozostaje bez pracy. Jego nazwisko było łączone także z reprezentacją Polski.

Sprawa ucichła, a od kilku dni wiadomo, że Legię ma przejąć Marek Papszun. Najprawdopodobniej stanie się to dopiero od stycznia 2026 roku.

Tak Legia potraktowała Bjelicę. Trener komentuje

Bjelica został zapytany przez chorwackie media, jak wyglądała sprawa związana z objęciem sterów w Warszawie.

No to można powiedzieć, że było to całkiem konkretne, kiedy klub dzwoni do ciebie, rozmawiacie, a potem nigdy nie oddzwaniają? Coś podobnego miało miejsce w przypadku Legii
powiedział na łamach germanijak.hr.

Chorwat wyznał, że w ostatnim czasie miał kilka ofert z Turcji i Rosji. - Nie chciałem tam jechać lub nie byłem zainteresowany. Zawsze są takie rozmowy, zapytania, ale jak dotąd nic nie jest pewne ani sfinalizowane. Nie ma pośpiechu - dodał.

Marek Papszun: Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem LegiiPolsat Sport
Dwóch mężczyzn w ciemnych kurtkach wita się serdecznie, obejmując się przyjaźnie i uśmiechając do siebie, w tle kilku innych mężczyzn rozmytych, stojących na boisku sportowym.
Media: Nenad Bjelica może zostać trenerem Legii WarszawaDamir SencarAFP
Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Legii WarszawaRex Features/EAST NEWSEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja