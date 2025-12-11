Legia Warszawa rozstała się z Edwardem Iordanescu 31 października. Było to pokłosie słabych wyników i odpadnięcia z 1/16 STS Pucharu Polski. Działacze ze stolicy natychmiast rozpoczęli poszukiwania następcy Rumuna, a zespół tymczasowo przejął Inaki Astiz.

Nenad Bjelica miał objąć Legię Warszawa

Pierwszym wyborem był trener, którego w Polsce wszyscy doskonale znają, czyli Nenad Bjelica. Chorwat w latach 2016 - 2018 prowadził Lecha Poznań. Później trenował m.in. Dinamo Zagrzeb, NK Osijek czy Union Berlin. 54-latek od końca grudnia 2024 roku pozostaje bez pracy. Jego nazwisko było łączone także z reprezentacją Polski.

Sprawa ucichła, a od kilku dni wiadomo, że Legię ma przejąć Marek Papszun. Najprawdopodobniej stanie się to dopiero od stycznia 2026 roku.

Tak Legia potraktowała Bjelicę. Trener komentuje

Bjelica został zapytany przez chorwackie media, jak wyglądała sprawa związana z objęciem sterów w Warszawie.

No to można powiedzieć, że było to całkiem konkretne, kiedy klub dzwoni do ciebie, rozmawiacie, a potem nigdy nie oddzwaniają? Coś podobnego miało miejsce w przypadku Legii

Chorwat wyznał, że w ostatnim czasie miał kilka ofert z Turcji i Rosji. - Nie chciałem tam jechać lub nie byłem zainteresowany. Zawsze są takie rozmowy, zapytania, ale jak dotąd nic nie jest pewne ani sfinalizowane. Nie ma pośpiechu - dodał.

