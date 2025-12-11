Tak Legia potraktowała trenera. Prawda wyszła na jaw. Dosadny komentarz, kluby z Rosji w tle
Marek Papszun ma objąć Legię Warszawa. Oficjalnego komunikatu ciągle jeszcze nie ma, ale to wydaje się być kwestią czasu. Stołeczny klub bez szkoleniowca pozostaje od końca października. Teraz wychodzą na jaw kulisy rozmów z innymi kandydatami. Pierwszym wyborem warszawian miał być Nenad Bjelica. Chorwat na łamach rodzimych mediów wszystko opowiedział.
Legia Warszawa rozstała się z Edwardem Iordanescu 31 października. Było to pokłosie słabych wyników i odpadnięcia z 1/16 STS Pucharu Polski. Działacze ze stolicy natychmiast rozpoczęli poszukiwania następcy Rumuna, a zespół tymczasowo przejął Inaki Astiz.
Nenad Bjelica miał objąć Legię Warszawa
Pierwszym wyborem był trener, którego w Polsce wszyscy doskonale znają, czyli Nenad Bjelica. Chorwat w latach 2016 - 2018 prowadził Lecha Poznań. Później trenował m.in. Dinamo Zagrzeb, NK Osijek czy Union Berlin. 54-latek od końca grudnia 2024 roku pozostaje bez pracy. Jego nazwisko było łączone także z reprezentacją Polski.
Sprawa ucichła, a od kilku dni wiadomo, że Legię ma przejąć Marek Papszun. Najprawdopodobniej stanie się to dopiero od stycznia 2026 roku.
Tak Legia potraktowała Bjelicę. Trener komentuje
Bjelica został zapytany przez chorwackie media, jak wyglądała sprawa związana z objęciem sterów w Warszawie.
No to można powiedzieć, że było to całkiem konkretne, kiedy klub dzwoni do ciebie, rozmawiacie, a potem nigdy nie oddzwaniają? Coś podobnego miało miejsce w przypadku Legii
Chorwat wyznał, że w ostatnim czasie miał kilka ofert z Turcji i Rosji. - Nie chciałem tam jechać lub nie byłem zainteresowany. Zawsze są takie rozmowy, zapytania, ale jak dotąd nic nie jest pewne ani sfinalizowane. Nie ma pośpiechu - dodał.