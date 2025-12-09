Unikną drakońskiej kary. Sąd zdecydował, wystrzeliły korki od szampana

Choć od decyzji SOKIK możliwe jest jeszcze odwołanie, to już teraz władze Ekstraligi Żużlowej i Polskiego Związku Motorowego mogą odetchnąć z ulgą. Jest duża szansa, że ponad 5 milionów zostanie ostatecznie w kasie organu zarządzającego ligą.

To dlatego UOKiK nałożył drakońską karę

Przypomnijmy, że cała sprawa zaczęła się od wprowadzenia limitu płac w pandemicznym sezonie, gdy stadiony PGE Ekstraligi zostały zamknięte dla kibiców. Wpływy z dnia meczowego spadły do zera, a zawodnicy zmuszeni byli do drastycznego renegocjowania kontraktów, aby rozgrywki w ogóle mogły ruszyć.

Całą sprawą zainteresował się UOKiK, który finalnie nałożył na Ekstraligę Żużlową i Polski Związek Motorowy karę ponad 5 milionów złotych. Urząd swoją decyzję argumentował zmową, która uniemożliwiała klubom walkę o najlepszych zawodników na rynku.

- Prezes UOKIK w decyzji z 5 czerwca 2023 r. stwierdził zawarcie przez PZM oraz EŻ porozumienia ograniczającego konkurencję w zakresie ustalenia maksymalnych stawek wynagrodzeń zawodników sportu żużlowego polegającego na ograniczeniu klubom możliwości zawierania kontraktów z zawodnikami - wyjaśnił Bartosz Turno z kancelarii broniącej interesów PZM i EŻ.

- SOKIK dokonał odmiennych ustaleń faktycznych, diametralnie różnych, od ustaleń poczynionych w decyzji. Sąd (w zgodzie z tym co PZM i EŻ wskazywały w odwołaniach) uznał, że PZM oraz EŻ tworzą jednolity organizm gospodarczy (JOG), a EŻ jest w pełni kontrolowana przez PZM, który w dacie wydania decyzji dysponował 58,29 % głosów na ZW. Tym samym niemożliwe było orzeczenie w decyzji, że podmioty te zawarły między sobą porozumienie ograniczające konkurencję. Fakt tworzenia JOG wynika zdaniem Sądu z: posiadania pełnej i samodzielnej, pozytywnej i negatywnej kontroli PZM nad EŻ, treści umowy spółki, podstawowych regulacji KSH (dot. spółek z o.o.), zasady jawności rejestrów oraz ustawy o sporcie. Podstawą funkcjonowania EŻ są bowiem decyzje PZM - czytamy w oficjalnym komunikacie kancelarii.

Decyzja SOKiK jeszcze nie zamyka sprawy

Wyrok, który zapadł 5 grudnia nie jest prawomocny, co oznacza, że druga strona ma możliwość procedury odwoławczej. W każdym razie EŻ i PZM mogą na razie spać spokojnie.

Po pierwsze aktualny wyrok sądu okazał się być korzystny i jest spora szansa na to, że finalnie zostanie podtrzymany. Poza tym ewentualne odwołanie z pewnością potrwa kolejne długie miesiące.

Pandemia zamknęła stadiony przed kibicami.

