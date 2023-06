Będzie starcie gigantów! Ostateczne potwierdzenie

Prezes RFEF Luis Rubiales prowadzi kampanię "Racists out of football", mającą na celu wykorzenienie dyskryminujących zachowań na stadionach. To efekt wydarzeń, do jakich doszło podczas meczu Valencii z Realem Madryt 21 maja, gdy piłkarz gości Vinicius Jr był obrażany na tle rasistowskim.