Zalewski zaimponował w pucharze. Teraz są wieści o przyszłości, padła kwota

Nicola Zalewski w Interze znajduje się dopiero od niedawna. 23-latek do Mediolanu trafił z AS Roma, gdzie z miesiąca na miesiąc cieszył się coraz mniejszym zaufaniem. Na szczęście zgoła inaczej sytuacja wygląda w stolicy mody. Co najważniejsze, Polak nie zawodzi trenera i daje mu liczne powody do radości. Ostatnio błysnął chociażby w Pucharze Włoch. Nasz rodak otrzymał nieco ponad trzydzieści minut gry i przez ten czas narobił sporo pozytywnego zamieszania. Reklama

Nic więc dziwnego, że na Półwyspie Apenińskim jeszcze tego samego dnia otrzymał on sporo pochwał. "Wejście na boisko, które odwróciło wszystko na lewej flance. No i co za osobowość" - pisali dziennikarze "interista.it". "Najwyraźniej bardzo lubi derby, a przeciwko Milanowi czuje się swobodnie. Efektowny i miał wpływ na grę" - oceniał portal "fcinter1908.it", przyznając notę 6,5 na 10.

Nicola Zalewski ma zostać w Interze Mediolan. Szykuje się długi kontrakt

Tuż przed meczem ligowym Nicola Zalewski ma kolejne powody do radości. A chodzi o przyszłość 23-latka. Robi się ona coraz bardziej klarowna, o czym w mediach społecznościowych poinformował Nicolo Schira. "On chce zostać w Interze. Możliwy jest kontrakt do 2029 roku. Inter może aktywować klauzulę wykupu z AS Roma za sześć milionów euro i prawdopodobnie zamierza ją uruchomić" - napisał dobrze poinformowany żurnalista. W komentarzach od razu zapanowało pozytywne poruszenie.

To w końcu dobre informacje dla polskich kibiców dotyczące naszych rodaków w Interze. Wcześniej nieco gorsze wieści przekazała "La Gazetta dello Sport", która poinformowała o tym, że pauza Piotra Zielińskiego potrwa jeszcze co najmniej sześć potyczek. 30-latek ostatnio na boisku pojawił się na początku marca i niestety opuścił niedawne zgrupowanie kadry. Powód? Kontuzja łydki. Oby została ona jak najszybciej wyleczona. Reklama

Nicola Zalewski był jednym z niewielu reprezentantów Polski, którzy zostali pozytywnie ocenieni po meczu z Czechami / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

