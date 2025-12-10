Lewandowski świętował, a tu zaskakujące wieści z Hiszpanii. Pierwsza taka sytuacja w historii

Bardzo dobrze w tym sezonie poczyna sobie FC Barcelona. Aktualni mistrzowie Hiszpanii plasują się na 1. miejscu w tabeli La Liga oraz walczą o miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Do tego celu przybliżyć ich miało zwycięstwo na Camp Nou we wtorkowym starciu 6. kolejki tych rozgrywek z Eintrachtem Frankfurt.

Rywalizacja zapowiadała się bardzo ciekawe, szczególnie ze względu na wydarzenia z 2022 roku, gdy niemiecka ekipa dość niespodziewanie eliminowała "Dumę Katalonii" z rozgrywek Ligi Europy na etapie ćwierćfinału. W tym starciu zdecydowanym faworytem była drużyna Hansiego Flicka.

Mimo to już w 21. minucie na prowadzenie wyszedł Eintracht. Podanie Browna wykorzystał Knauff, było 1:0 dla gości. Rezultat ten utrzymał się do końca połowy. W drugiej sprawy wyniku w swoje ręce postanowił wziąć Jules Kounde. Obrońca często podłączał się do ataków, a pierwsze efekty nadeszły w 50. minucie. Idealnie wykorzystał dośrodkowanie Marcusa Rashforda i strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Po chwili dokonał tego drugi raz w bardzo podobny sposób. Tym razem asystentem był Lamine Yamal.

Finalnie Barcelona wygrała 2:1, dzięki czemu zdobyła ważne trzy punkty. Co ciekawe, swoimi golami Kounde zapisał się na zawsze w historii hiszpańskiego giganta.

Kounde pierwszym graczem w historii Barcelony, ależ wieści

Jak przekazano za pośrednictwem mediów społecznościowych, defensor został pierwszym graczem w historii Barcelony, który strzelił dwa gole głową w jednym meczu Ligi Mistrzów. Przedtem nikomu się to nie udało.

- Jules Kounde jest pierwszym piłkarzem FC Barcelony, który strzelił dwie bramki głową w jednym meczu w całej historii Ligi Mistrzów UEFA - czytamy.

Aktualnie Barcelona ma na swoim koncie w Lidze Mistrzów 10 punktów i zajmuje 14. miejsce. Następny mecz ekipa Flicka rozegra w sobotę 13 grudnia. Będzie to starcie z Osasuną w ramach 16. kolejki rozgrywek La Liga.

