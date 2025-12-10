Zamieszki na Camp Nou, wszystko na oczach Lewandowskiego. Interweniowała Policja
Względnie dobrze we wtorkowy wieczór na Spotify Camp Nou spisała się FC Barcelona. Hiszpański gigant pokonał w Lidze Mistrzów 2:1 Eintracht Frankfurt, dzięki czemu zdobył bardzo ważne trzy punkty. Swój udział w tym wyniku miał Robert Lewandowski, który spędził na murawie nieco ponad godzinę. Co ciekawe, niestety Polak mógł zaobserwować dość nieprzyjemne sceny. Kibice niemieckiej ekipy wywołali zamieszki na obiekcie. Nie zabrakło interwencji policji.
Bardzo ciekawie zapowiadał się wtorkowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jednym z bardziej emocjonujących spotkań z pewnością była rywalizacja na Spotify Camp Nou Barcelony z Eintrachtem Frankfurt. Hiszpański klub z pewnością chciał się odgryźć rywalom za wydarzenia z 2022 roku, gdy na etapie ćwierćfinału Ligi Europy został wyeliminowany właśnie przez nich.
Co więcej, w pamięci kibiców mogły być także sceny z Camp Nou. Wówczas na obiekcie "Dumy Katalonii" zjawiło się mnóstwo kibiców ekipy przeciwnej, co spowodowało, jakoby Eintracht mógł czuć się, jak na własnym obiekcie.
W tym przypadku było jednak już nieco inaczej. Barcelona była zmuszona do sprzedaży biletów kibicom gości, a Ci mogli maksymalnie zająć pięć procent pojemności Camp Nou. W związku z tym zostali ulokowani pomiędzy trybunami Lateral a Gol Norte.
Jak się okazało, fanatycy Eintrachtu mieli spore powody do radości już w 21. minucie, gdy piłkę w siatce umieścił Ansgar Knauff. Ich radość była na tyle "szalona", że z trybuny posypały się m.in. butelki czy też kieliszki. Wszystko leciało w kierunku kibiców ekipy gospodarzy.
Jak przekazał kataloński "Sport" na trybunach pojawiły się także prowokacyjne okrzyki w kierunku fanów Barcelony. Nie zabrakło interwencji policji, czy ochrony, która wypraszała zlokalizowanych na obiekcie poza wyznaczonym miejscem kibiców Eintrachtu.
- Ze względu na przepisy UEFA musiał oddać 5% pojemności kibicom gości, którzy znajdowali się w trzecim poziomie rozgrywkowym, pomiędzy trybunami Lateral a Gol Norte. Jego zachowanie było haniebne. Prowokacyjne okrzyki i, co gorsza, rzucanie kieliszkami, butelkami i flarami w stronę kibiców Barcy. Policja działa przez długi czas, zbyt długi. Zniszczyli też niektóre ekrany, które rozdzielały kibiców obu drużyn. Przy tym ochrona klubu wyrzuciła niektórych niemieckich kibiców, którzy przebywali w strefach kibiców Barcelony i zostali przyłapani na świętowaniu gola Knauffa - przekazano.
Wszystko się nagrało, tak gola celebrowali kibice Eintrachtu
Co więcej, ich przypływ radości został zarejestrowany, a całe wideo z miejsca stało się hitem internetu. Nagranie udostępnił profil Barca Spaces, a na nim dokładnie widać skandaliczne obrazki z udziałem fanów ekipy przyjezdnej.
Finalnie Barcelona wygrała 2:1 i zdobyła bardzo ważne trzy punkty do tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po 6. kolejkach z 10 punktami na koncie zajmuję 14. miejsce. W środę odbędą się jednak kolejne spotkania. Oznacza to, że ekipa Hansiego Flicka może zanotować delikatny spadek.