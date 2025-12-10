Zamieszki na Camp Nou, wszystko na oczach Lewandowskiego. Interweniowała Policja

Bardzo ciekawie zapowiadał się wtorkowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jednym z bardziej emocjonujących spotkań z pewnością była rywalizacja na Spotify Camp Nou Barcelony z Eintrachtem Frankfurt. Hiszpański klub z pewnością chciał się odgryźć rywalom za wydarzenia z 2022 roku, gdy na etapie ćwierćfinału Ligi Europy został wyeliminowany właśnie przez nich.

Co więcej, w pamięci kibiców mogły być także sceny z Camp Nou. Wówczas na obiekcie "Dumy Katalonii" zjawiło się mnóstwo kibiców ekipy przeciwnej, co spowodowało, jakoby Eintracht mógł czuć się, jak na własnym obiekcie.

W tym przypadku było jednak już nieco inaczej. Barcelona była zmuszona do sprzedaży biletów kibicom gości, a Ci mogli maksymalnie zająć pięć procent pojemności Camp Nou. W związku z tym zostali ulokowani pomiędzy trybunami Lateral a Gol Norte.

Jak się okazało, fanatycy Eintrachtu mieli spore powody do radości już w 21. minucie, gdy piłkę w siatce umieścił Ansgar Knauff. Ich radość była na tyle "szalona", że z trybuny posypały się m.in. butelki czy też kieliszki. Wszystko leciało w kierunku kibiców ekipy gospodarzy.

Jak przekazał kataloński "Sport" na trybunach pojawiły się także prowokacyjne okrzyki w kierunku fanów Barcelony. Nie zabrakło interwencji policji, czy ochrony, która wypraszała zlokalizowanych na obiekcie poza wyznaczonym miejscem kibiców Eintrachtu.

- Ze względu na przepisy UEFA musiał oddać 5% pojemności kibicom gości, którzy znajdowali się w trzecim poziomie rozgrywkowym, pomiędzy trybunami Lateral a Gol Norte. Jego zachowanie było haniebne. Prowokacyjne okrzyki i, co gorsza, rzucanie kieliszkami, butelkami i flarami w stronę kibiców Barcy. Policja działa przez długi czas, zbyt długi. Zniszczyli też niektóre ekrany, które rozdzielały kibiców obu drużyn. Przy tym ochrona klubu wyrzuciła niektórych niemieckich kibiców, którzy przebywali w strefach kibiców Barcelony i zostali przyłapani na świętowaniu gola Knauffa - przekazano.

Wszystko się nagrało, tak gola celebrowali kibice Eintrachtu

Co więcej, ich przypływ radości został zarejestrowany, a całe wideo z miejsca stało się hitem internetu. Nagranie udostępnił profil Barca Spaces, a na nim dokładnie widać skandaliczne obrazki z udziałem fanów ekipy przyjezdnej.

Rozwiń

Finalnie Barcelona wygrała 2:1 i zdobyła bardzo ważne trzy punkty do tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po 6. kolejkach z 10 punktami na koncie zajmuję 14. miejsce. W środę odbędą się jednak kolejne spotkania. Oznacza to, że ekipa Hansiego Flicka może zanotować delikatny spadek.

Flick: Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Eintrachcie © 2025 Associated Press

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

Camp Nou Urbanandsport AFP