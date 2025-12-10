Flick zdecydował ws. Lewandowskiego, ostra reakcja pod Camp Nou. "Nie rozumiałem tego"

FC Barcelona pokonała Eintracht Frankfurt 2:1 we wtorkowym meczu Champions League. Musiała gonić wynik, ale gole Julesa Kounde między 50. a 53. minutą załatwiły sprawę trzech punktów. Są niezwykle cenne dla "Dumy Katalonii" w kontekście walki o najlepszą ósemkę fazy ligowej.

Robert Lewandowski przebywał na murawie przez 66 minut, ale nie popisał się formą. Co prawda w 10. minucie trafił do siatki, ale wcześniej Raphinha został złapany na spalonym i gola nie uznano. "Marca" napisała, że Polak był nieco "zapomniany", dostał od niej notę 4/10.

O naszym rodaku nie zapomniał jednak w pomeczowym podsumowaniu żurnalista "Sportu" David Bernabeu. Nagrał on wideo na Instagrama i stronę internetową dziennika prosto spod Camp Nou. Głównemu napastnikowi "Blaugrany" mocno się dostało.

O Lewandowskim trzeba szczerze powiedzieć, że ma się źle

Podważył Roberta Lewandowskiego, usunąłby go ze składu Barcelony. "Nie powinien"

W jego opinii "Lewy" zasługuje w tym momencie na miejsce na ławce rezerwowych. - Dla mnie nie powinien być obecnie w wyjściowym składzie, a tym bardziej że Ferran Torres strzelił hat-tricka (w sobotę przeciwko Realowi Betis - red.). Szczerze nie rozumiałem tej decyzji Flicka. Barcelona potrzebowała piłkarza, który wstrząsnąłby tym meczem - podkreślił.

Przypomnijmy, że w tym sezonie Polak i Hiszpan dzielą się minutami bardziej niż kiedykolwiek. Torres ma ich nawet więcej (1171 do 888), ale bierze się to też z dwóch przerw "RL9" spowodowanych urazami. Ferran jak na razie w tej kampanii nie miał większych kłopotów zdrowotnych.

Bernabeu przyznał przy tym wszystkim, że głównym problemem mistrzów Hiszpanii nie jest którakolwiek z indywidualności, lecz "kolektyw". Zaznaczył zwłaszcza słabą jego zdaniem grę w pierwszej połowie.

Rozwiń

Flick chwali Lewandowskiego: „To poziom CR7. Nie zwalnia tempa” AP © 2025 Associated Press

Robert Lewandowski zaskoczył Hansiego Flicka po meczu z Getafe FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

Hansi Flick AFP

Robert Lewandowski Michal Dubiel/REPORTER East News