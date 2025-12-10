Raków dogadał się z Legią. Marek Papszun trafi do Warszawy

Mimo że w klubie z Częstochowy nie chcieli użyć tego słowa, ewidentnie możemy mówić o przełomie. O ile w Rakowie dmuchają na zimne i zaznaczają, że dopóki nie zostaną dopięte "kwestie techniczne", odejścia Marka Papszuna nie można ogłosić oficjalnie, o tyle słyszymy dość jednoznacznie, że Raków i Legia dogadały się finansowo. Sprawa od co najmniej kilku dni wydawała się przesądzona - jeszcze w trakcie ostatniej kolejki ligowej po przyłożeniu ucha w odpowiednie miejsce, dało się usłyszeć zdanie, że "kluby kłócą się o frytki". Na tyle małe, że gdyby Marka Papszuna poniosły emocje, sam byłby w stanie wyłożyć różnicę.

Marek Papszun wreszcie w Legii, koniec sagi

Ostatecznie Raków - jak z kolei informuje dziennikarz Meczyków Tomasz Włodarczyk - nie zarobi miliona euro, który krążył w mediach, ale skończy się na kilkuset tysięcy złotych. Z częstochowskiego obozu docierają jednak głosy, że pod kątem finansowym mogą być zadowoleni z ostatecznego rozwiązania sprawy. My słyszymy o przebiciu miliona złotych.

To oznacza koniec sagi ciągnącej się od kilku tygodni. Wiemy też, że do zmiany trenera na pewno nie dojdzie przed rozegraniem wszystkich meczów w 2025 roku (Raków i Legia mają w terminarzu jeszcze po trzy spotkania).

Nowym trenerem Rakowa Częstochowa zostanie z kolei Łukasz Tomczyk, obecny szkoleniowiec Polonii Bytom. We wtorek Interia opublikowała obszerny wywiad z 37-letnim trenerem, w którym odniósł się do wielu pogłosek krążących wokół jednego z najgorętszych tematów w polskiej piłce - między innymi do rzekomego niezadowolenia Papszuna z negocjacji na linii Raków - Tomczyk, które miały się odbywać za jego plecami.

