Barcelona triumfuje, ale co się stało przed meczem. Wymowna cisza, klub w żałobie

Zanim rozpoczął się mecz w ramach 16. kolejki La Liga pomiędzy FC Barceloną, a Osasuną na stadionie Spotify Camp Nou zapadła cisza. Niektórzy kibice mogli się zastanawiać czym to było spowodowane. Było to oddanie hołdu Gabrielowi Masfurrollowi. "Duma Katalonii" wydała komunikat w tej sprawie.

- "Minutą ciszy uczczono pamięć Gabriela Masfurrolla, który pełnił funkcję członka zarządu FC Barcelona w latach 1988-1992, był wiceprezesem w latach 2000-2002, a także wiceprezesem Fundacji Barçy w latach 2010-2015. Niech spoczywa w pokoju" - napisał klub.

Masfurroll zmarł w wieku 72 lat po długiej chorobie. Przez wiele lat związany był z klubem z Barcelony. Pełnił m.in. funkcję dyrektora wykonawczego, wiceprezesa czy też rzecznika.

Mecz na Camp Nou zakończył się wynikiem 2:0. Bohaterem "Dumy Katalonii" został Raphinha, który ustrzelił dublet. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Robert Lewandowski, a drugi z naszych rodaków Wojciech Szczęsny znalazł się poza kadrą. Dzięki wygranej "Duma Katalonii" umocniła się na czele tabeli La Liga.

