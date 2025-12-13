Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona triumfuje, ale co się stało przed meczem. Wymowna cisza, klub w żałobie

Maciej Brzeziński

FC Barcelona pokonała Osasunę 2:0 w meczu 16. kolejki La Liga. Chwilę przed rozpoczęciem spotkania na stadionie zapadła cisza. Było to spowodowane smutnymi wieściami, które obiegły Hiszpanię w sobotę. "Duma Katalonii" wydała komunikat w tej sprawie.

Piłkarze klubu FC Barcelona w jednakowych granatowo-bordowych strojach stoją w dwóch rzędach na murawie stadionu przed rozpoczęciem meczu, w tle zapełnione trybuny i tablice z nazwami drużyn.
Minuta ciszy przed meczem FC Barcelona - OsasunaJose BretonAFP

Zanim rozpoczął się mecz w ramach 16. kolejki La Liga pomiędzy FC Barceloną, a Osasuną na stadionie Spotify Camp Nou zapadła cisza. Niektórzy kibice mogli się zastanawiać czym to było spowodowane. Było to oddanie hołdu Gabrielowi Masfurrollowi. "Duma Katalonii" wydała komunikat w tej sprawie.

- "Minutą ciszy uczczono pamięć Gabriela Masfurrolla, który pełnił funkcję członka zarządu FC Barcelona w latach 1988-1992, był wiceprezesem w latach 2000-2002, a także wiceprezesem Fundacji Barçy w latach 2010-2015. Niech spoczywa w pokoju" - napisał klub.

Masfurroll zmarł w wieku 72 lat po długiej chorobie. Przez wiele lat związany był z klubem z Barcelony. Pełnił m.in. funkcję dyrektora wykonawczego, wiceprezesa czy też rzecznika.

Mecz na Camp Nou zakończył się wynikiem 2:0. Bohaterem "Dumy Katalonii" został Raphinha, który ustrzelił dublet. Całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Robert Lewandowski, a drugi z naszych rodaków Wojciech Szczęsny znalazł się poza kadrą. Dzięki wygranej "Duma Katalonii" umocniła się na czele tabeli La Liga.

Minuta ciszy na konferencji FC Barcelony. "Jutro zagramy dla Carlesa".WIDEOAP© 2025 Associated Press
Pusta murawa stadionu piłkarskiego otoczona trybunami, z widocznym napisem 'Spotify Camp Nou' na pierwszym planie, w tle żurawie budowlane świadczące o prowadzonych pracach modernizacyjnych.
Spotify Camp NouJOAN GOSAEast News
Piłkarz w czarnej koszulce Barcelony z wyraźnym skupieniem patrzy w górę, gdzie znajduje się piłka, na tle zamazanego stadionu.
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaMIGUEL RIOPA/AFP/East NewsEast News

