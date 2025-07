Mecz prawdy dla Legii, a tu takie wieści o transferze. Jest oficjalne ogłoszenie

Trwa rywalizacja Banika Ostrawa z Legią Warszawa w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zdobywcy Pucharu Polski w pierwszym meczu w Czechach zremisowali 2:2. Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale podopieczni Edwarda Iordanescu zadbali o to, by przed rewanżem na Łazienkowskiej nie mieć strat do odrabiania.

- Klub z Kairu zaoferował mu warunki całkowicie przekraczające nasze możliwości finansowe. [...] Nie jesteśmy w stanie konkurować z taką ofertą. [...] Mało kto spodziewał się, że uda nam się go tu przywrócić do sportowego życia. Wykonał dla Baníka ogromną pracę i pociągnął nas za sobą swoją produktywnością. Utrzymanie tak wysokiej klasy zawodnika przez długi czas jest po prostu nierealne w naszych warunkach. Podjęliśmy to "ryzyko", że po prostu zabłyśnie, a ktoś zamożniejszy z zagranicy po niego sięgnie [...] Transfer do Ostrawy pomógł mu zdobyć atrakcyjny kontrakt. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze - powiedział.