Potwierdziła się przyszłość Papszuna. Były piłkarz Legii nie mógł pozostać bierny. Dosadna diagnoza

Pierwszą połowę sezonu 2025/2026 środowisko Legii Warszawa może określić tylko jednym słowem - katastrofa. Klub jest bowiem "lżejszy" o tegoroczne rozgrywki Ligi Konferencji, z których to odpadł już na etapie fazy grupowej.

Równie dramatycznie wygląda sytuacja "Wojskowych" na krajowym podwórku. Po dwóch porażkach z Piastem Gliwice zespół znalazł się bowiem na 17. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Z walką o Puchar Polski warszawska drużyna pożegnała się natomiast w 1/16 finału, przegrywając mecz z Pogonią Szczecin.

Kosecki nie ma wątpliwości. To powinien zrobić Papszun po przenosinach do Legii

Po potwierdzeniu przenosin Papszuna nie trzeba było przesadnie długo czekać na pierwsze komentarze ze środowiska polskiej piłki nożnej. Takowego udzielił między innymi były piłkarz "Wojskowych" oraz pięciokrotny reprezentant Polski Jakub Kosecki. To właśnie on, podczas rozmowy w programie "To Jest Sport.pl" przyznał, co jego zdaniem nowy szkoleniowiec Legii powinien koniecznie uczynić w pierwszej kolejności.

"Pierwsze, co powinien zrobić trener Papszun, to powiedzieć, że on będzie wszystkim zarządzał i podejmował główne decyzje. Wie do jakiego klubu trafia. Z całym szacunkiem do Rakowa Częstochowa i pracy Marka Papszuna, ale presja jest nieporównywalna. W Częstochowie jest zupełnie co innego. Jak jesteś w Legii, to na każdym kroku spotykasz się z coraz większymi oczekiwaniami. [...]. Rozmawialiśmy nawet przed programem, że może powinien wyjść i w delikatny sposób ogłosić żądania i to, jak będzie wyglądała Legia w następnych miesiącach" - tłumaczy Kosecki.

Papszun, jak mało kto, zna i rozumie realia PKO BP Ekstraklasy. Jako trener Rakowa Częstochowa sięgnął on po mistrzostwo Polski (2022/2023) oraz był dwukrotnym zdobywcą Pucharu Polski (2020/2021, 2021/2022) i Superpucharu Polski (2021/2022, 2022/2023). Przed 51-letnim szkoleniowcem stoi jednak niełatwe zadanie. Kibice Legii są bardzo sfrustrowani obecną sytuacją klubu, co możemy zaobserwować podczas niemalże każdego spotkania zespołu. Presja, o której wspominał cytowany Kosecki, jest więc niewyobrażalnie wielka.

Marek Papszun został zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa Leszek Szymański PAP

Jakub Kosecki AFP JANEK SKARZYNSKI. AFP

Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii Warszawa Przemysław Langier/ INTERIA.PL INTERIA.PL

Roman Kosecki ostrzega! Chodzi o Marka Papszuna w Legii Warszawa Polsat Sport