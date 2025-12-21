Potwierdziła się przyszłość Papszuna. Były piłkarz Legii nie mógł pozostać bierny. Dosadna diagnoza
Na potwierdzenie tej informacji kibice piłki nożnej z kraju nad Wisłą czekali naprawdę długo. W końcu jednak Legia Warszawa oficjalnie ogłosiła, że nowym szkoleniowcem drużyny zostaje Marek Papszun. Były trener Rakowa ma przed sobą niełatwe zadanie, bowiem musi on podnieść "Wojskowych" z olbrzymiego kryzysu, który zaprowadził ich niemal na samo dno PKO BP Ekstraklasy. Swoje zdanie na temat potencjalnych pierwszych ruchów Papszuna postanowił wyrazić były gracze warszawskiej Legii Jakub Kosecki.
Pierwszą połowę sezonu 2025/2026 środowisko Legii Warszawa może określić tylko jednym słowem - katastrofa. Klub jest bowiem "lżejszy" o tegoroczne rozgrywki Ligi Konferencji, z których to odpadł już na etapie fazy grupowej.
Równie dramatycznie wygląda sytuacja "Wojskowych" na krajowym podwórku. Po dwóch porażkach z Piastem Gliwice zespół znalazł się bowiem na 17. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Z walką o Puchar Polski warszawska drużyna pożegnała się natomiast w 1/16 finału, przegrywając mecz z Pogonią Szczecin.
Władze Legii postanowiły podjąć zdecydowane działania na rzecz uratowania tragicznej sytuacji. W tym celu skontaktowały się one ze trenerem konkrencyjnego Rakowa Częstochowa - Markiem Papszunem - oferując mu stanowisko szkoleniowca "Wojskowych", które to zwolniło się po rozstaniu z Edwardem Iordanescu. Na ostateczny komunikat w tej sprawie kibice musieli poczekać aż do 19 grudnia. To właśnie tego dnia Legia oficjalnie ogłosiła Papszuna swoim nowym "sternikiem".
Kosecki nie ma wątpliwości. To powinien zrobić Papszun po przenosinach do Legii
Po potwierdzeniu przenosin Papszuna nie trzeba było przesadnie długo czekać na pierwsze komentarze ze środowiska polskiej piłki nożnej. Takowego udzielił między innymi były piłkarz "Wojskowych" oraz pięciokrotny reprezentant Polski Jakub Kosecki. To właśnie on, podczas rozmowy w programie "To Jest Sport.pl" przyznał, co jego zdaniem nowy szkoleniowiec Legii powinien koniecznie uczynić w pierwszej kolejności.
"Pierwsze, co powinien zrobić trener Papszun, to powiedzieć, że on będzie wszystkim zarządzał i podejmował główne decyzje. Wie do jakiego klubu trafia. Z całym szacunkiem do Rakowa Częstochowa i pracy Marka Papszuna, ale presja jest nieporównywalna. W Częstochowie jest zupełnie co innego. Jak jesteś w Legii, to na każdym kroku spotykasz się z coraz większymi oczekiwaniami. [...]. Rozmawialiśmy nawet przed programem, że może powinien wyjść i w delikatny sposób ogłosić żądania i to, jak będzie wyglądała Legia w następnych miesiącach" - tłumaczy Kosecki.
Papszun, jak mało kto, zna i rozumie realia PKO BP Ekstraklasy. Jako trener Rakowa Częstochowa sięgnął on po mistrzostwo Polski (2022/2023) oraz był dwukrotnym zdobywcą Pucharu Polski (2020/2021, 2021/2022) i Superpucharu Polski (2021/2022, 2022/2023). Przed 51-letnim szkoleniowcem stoi jednak niełatwe zadanie. Kibice Legii są bardzo sfrustrowani obecną sytuacją klubu, co możemy zaobserwować podczas niemalże każdego spotkania zespołu. Presja, o której wspominał cytowany Kosecki, jest więc niewyobrażalnie wielka.