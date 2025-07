Bednarek nie będzie pierwszy, Polacy już zachwycali w Porto. Jest jedna legenda

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiały się informacje odnośnie potencjalnego transferu Jana Bednarka . Jego Southampton w sezonie 2024/2025 zaprezentowało się na poziomie Premier Leauge bardzo słabo , co poskutkowało bardzo szybkim spadkiem do niższej ligi.

Przed nim w barwach popularnych "Smoków" występowało jedynie pięciu Polaków. Pierwszym z nich w roku 1986 został Józef Młynarczyk , golkiper reprezentacji Polski, a także m.in. SC Bastii. W zespole spędził cztery lata, podczas których zdołał zaliczyć 91 spotkań. Co więcej, w Porto zdobył aż siedem trofeów, a wśród nich dwukrotne mistrzostwo Portugalii (1986 i 1988), puchar Portugalii (1988), Superpuchar Portugalii (1987), a w 1987: Puchar Mistrzów, Superpuchar UEFA i Puchar Interkontynentalny. Do dziś jest traktowany w Portugalii, jak prawdziwa legenda .

Kolejnym piłkarzem z Polski, który wystąpił w Porto, był Przemysław Kaźmierczak. Ten podpisał w 2007 roku z drużyną 3-letni kontrakt, lecz nie zdołał przebić się do podstawowej "11", co poskutkowało wypożyczeniami. Najpierw trafił do Debry Country, a rok później do Victorii Setubal. Finalnie w zespole zaliczył 19 spotkań, podczas których strzelił jednego gola. Zdołał także zdobyć mistrzostwo Portugalii.