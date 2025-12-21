Lech Poznań ma za sobą lepsze i gorsze momenty w sezonie 2025/26. Mistrzowie Polski zakończyli rok na 8. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy ze stratą czterech punktów do lidera. Z kolei w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęli 11. miejsce i na początku 2026 roku rywalizować będą w 1/16 tych rozgrywek.

Ważny komunikat Lecha Poznań. Sindre Tjelmeland żegna się z klubem

Piłkarze udali się na zasłużone urlopy, ale wiele działo się w gabinetach klubu przy Bułgarskiej. W niedzielę o godz. 16:00 klub wydał komunikat ws. Sindre Tjelmeland, czyli pierwszego asystenta trenera Nielsa Frederiksena

Sindre Tjelmeland w czerwcu, czyli wraz z końcem umowy, odejdzie z Lecha Poznań i zostanie szkoleniowcem pięciokrotnego mistrza Norwegii - Molde FK

Tjelmeland doceniony. Teraz przed nim wielkie wyzwanie

Tjelmeland trafił do Lecha Poznań na początku lipca 2024 roku. W maju świętował z klubem mistrzostwo Polski

- Od momentu przyjścia do naszego klubu Sindre wykonuje w sztabie szkoleniowym dobrą pracę i nie dziwi, że zostało to dostrzeżone zarówno w Polsce, jak i w Skandynawii. Zainteresowanie jego osobą wzrosło szczególnie w drugiej połowie trwającego roku, kiedy to zaczęły zgłaszać się do nas kluby, pytając o możliwość zatrudnienia tego trenera. My pozostawaliśmy jednak zdeterminowani, by wypełnił on w Kolejorzu swoją dwuletnią umowę, w dalszym ciągu pomagając nam w realizacji postawionych przed drużyną na ten sezon celów - przekazał dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa.

Tjelmland w przeszłości był pierwszym trenerem w zespołach - Ullensaker/Kisa IL oraz IK Star, który prowadził przez ponad dwa lata w blisko stu meczach na zapleczu norweskiej ekstraklasy. Zanim trafił do Poznania to był drugim trenerem w szwedzkim IFK Göteborg.

- Molde to jedna z największych piłkarskich marek w Norwegii, a objęcie tej drużyny w charakterze pierwszego trenera to dla Sindre oczywiście spore wyróżnienie, rozumiemy jego ambicje. Na pożegnanie z nim przyjdzie jednak czas dopiero po zakończeniu sezonu, ponieważ od stycznia ruszamy z przygotowaniami do nadchodzącej rundy, która będzie dla nas niezwykle istotna - zagramy na trzech frontach, a na każdym z nich mierzymy w trofeum - dodał Rząsa na łamach klubowych mediów.

