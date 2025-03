Szczęsny wyrzucony przez arbitra. Teraz podaje powód. Trudno w te słowa uwierzyć

Wojciech Szczęsny wyznaje: Na murawie stresowałem się tylko raz w życiu

- Był tylko jeden mecz w moim życiu, w którym byłem naprawdę zestresowany - przyznaje Szczęsny w rozmowie z "Barca One". - To było w pierwszy spotkaniu reprezentacji Polski na Euro 2012. I skończyło się na tym, że zostałem wyrzucony z boiska. Wtedy zdałem sobie sprawę, że stres nie jest moim przyjacielem .

Na inaugurację turnieju "Biało-Czerwoni" mierzyli się wówczas z Grecją . Zremisowali 1:1, co było w duże mierze zasługą Przemysława Tytonia, który zastąpił wszedł do gry w trakcie drugiej połowy i obronił rzut karny. W 69. minucie Szczęsny otrzymał czerwoną kartkę za faul .

- Czuję się komfortowo, medytując w szatni na oczach wszystkich - oznajmia. - Nie przeszkadza mi to. Nie potrzebuję ciszy, żeby medytować. Czasami robię to w autobusie, w drodze na mecz. Wielu nie wie, co robię, i prawdopodobnie patrzą na mnie i myślą: co się dzieje? Wielu nie ma odwagi, żeby zapytać mnie, co robię. Ale niektórzy koledzy z drużyny pytali mnie już o to i wszystko wyjaśniłem.