Wielkie rozczarowanie FC Barcelona w hicie. Niewidoczny Lewandowski, Szczęsny bohaterem

FC Barcelona zdaje się być na naprawdę bardzo dobrej drodze do wygranej w La Liga i odebrania tytułu z rąk Realu Madryt. Carlo Ancelotti nigdy w swojej trenerskiej karierze nie obronił ligowego mistrzostwa i bardzo wiele zaczyna wskazywać na to, że tego celu ponownie nie osiągnie. Co więcej, w wygraniu ligi FC Barcelona pomaga... właśnie Real. Zespół włoskiego szkoleniowca od końcówki stycznia zaliczył kilka naprawdę bolesnych wpadek. Te doprowadziły najpierw do zmiany na czele La Liga.

