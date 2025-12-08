Real Madryt - Manchester City w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 10 grudnia 2025 godz. 21:00Real Madryt z całą pewnością nie jest obecnie w swojej najwyższej dyspozycji, a na domiar złego cały czas zmaga się z kolejnymi urazami swoich zawodników. Sytuacja „Królewskich” w Lidze Mistrzów jest jednak dobra. Mają na koncie cztery zwycięstwa i jedną porażkę, dzięki czemu są w czołowej ósemce gwarantującej udział w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mecz z Manchesterem City będzie jednak należał do bardzo trudnych. „Obywatele” wygrali swoje trzy ostatnie pojedynki w Lidze Mistrzów i wydają się być w dobrej formie. Zapraszamy na relację na żywo.