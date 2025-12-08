Koszmarne doniesienia z Rosji. Była gwiazda PlusLigi ma nowotwór, jest komunikat

Sama Deroo pamiętają zwłaszcza fani w Kędzierzynie-Koźlu. Belg spędził w województwie opolskim kilka udanych lat, przyczyniając się do sporej liczby sukcesów ZAKSY. Przyjmujący ma na koncie mnóstwo statuetek MVP, ale co ważniejsze, aż trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju. Tego osiągnięcia nie udało mu się powtórzyć w Rzeszowie, lecz indywidualnie nie mógł mieć sobie nic do zarzucenia. Ostatnie sezony to gra w Rosji, gdzie także kibice mieli z niego mnóstwo pociechy. Niestety na jakiś czas gwiazdor musi pożegnać się z zawodowym uprawianiem sportu.

Na początku grudnia na jaw wyszła informacja, że 33-latek mierzy się z nowotworem. Milczeć nie zamierzali działacze Lokomotiwu Nowosybirsk. W mediach społecznościowych pojawił się smutny komunikat. "Po rutynowym badaniu u Sama Deroo zdiagnozowano chorobę onkologiczną i będzie on przechodził chemioterapię. Nasz kontrakt z zawodnikiem pozostaje ważny, a on zostaje w drużynie, razem z nami. Wszystkie nasze myśli są z Samem i modlimy się o jego powrót do zdrowia. Razem pokonamy tę chorobę" - czytamy na Instagramie drużyny.

Sam Deroo rozpoczyna walkę z nowotworem. Polacy trzymają kciuki za zdrowie gwiazdy

Przerażeni diagnozą są zwłaszcza Polacy. W naszym kraju gwiazdor grał przecież stosunkowo niedawno. "Okropna informacja. Kapitan reprezentacji Belgii Sam Deroo ze zdiagnozowanym nowotworem... Przyjmującego czeka chemioterapia i walka o powrót do zdrowia. Get well soon Sam" - napisał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak. "Oby leczenie się powiodło i to jak najszybciej", "Trzymamy mocno kciuki" - komentują zatroskani kibice, którzy liczą na to, że niebawem pojawią się lepsze doniesienia płynące z Rosji. Siatkarz walkę z chorobą zaczyna natychmiastowo.

Koledzy z zespołu na pewno będą go dopingować i zrobią wszystko, by choćby poprawić mu humor dobrymi wynikami. Póki co Lokomotiw plasuje się na pozycji wicelidera. Do prowadzącego Zenitu Kazań ekipa z Nowosybirska traci tylko jeden punkt.

Sam Deroo w barwach reprezentacji Belgii volleyballworld.com materiały prasowe

