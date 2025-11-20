Nie chcieli go w Krakowie. Jest już w Barcelonie. Tak wita się z Lewandowskim

FC Barcelona przygotowuje się do historycznego meczu. W sobotnie popołudnie mistrzowie Hiszpanii wracają na swój macierzysty obiekt. Na Spotify Camp Nou podejmą Athletic Bilbao (16:15). Legendarny stadion modernizowany był przez dwa i pół roku.

Tymczasem na czwartkowych zajęciach Katalończyków pojawił się niecodzienny gość. Był nim Jerome Boateng, były filar reprezentacji Niemiec (mistrz świata 2014) i Bayernu Monachium. Jak donoszą hiszpańskie media, przez kilka dni będzie korzystał z klubowych obiektów treningowych.

Jerome Boateng chciał grać w Wiśle Kraków. "Biała Gwiazda" odrzuciła jego ofertę. To był koniec

We wrześniu tego roku 37-letni zawodnik nie miał na siebie pomysłu. Poprzedni sezon spędził w austriackim LASK Linz. Nie zamierzał jeszcze wieszać butów na kołku. Tyle że chętnych na skorzystanie z jego usług nie było.

- Nie chcieliśmy iść w tym kierunku. Szukamy głodnych graczy (...). Oczywiście, jak widzisz CV z tak dużym nazwiskiem, to robi wrażenie. Ale my nie szukamy nazwisk, a ludzi, którzy chcą coś osiągnąć - tłumaczył w rozmowie z TVP Sport dyrektor sportowy krakowskiego klubu Vullnet Basha.

Reakcja Boatenga na afront ze strony "Białej Gwiazdy"? Jeszcze w tym samym miesiącu ogłosił zakończenie kariery. Teraz próbuje przenieść swoje doświadczenie na grunt trenerski, ale i tu napotyka na opór materii.

Na treningu Barcelony serdecznie przywitał się z ludźmi, których znakomicie zna z Bundesligi - z Hansim Flickiem i Robertem Lewandowskim. Z nimi święcił klubowe sukcesy praktycznie co sezon. Z Bayernem Monachium (2011-21) dwukrotnie wygrał Champions League i sięgnął po dziewięć tytułów mistrza Niemiec, nie licząc trofeów niższej rangi.

