Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie chcieli go w Krakowie. Jest już w Barcelonie. Tak wita się z Lewandowskim

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

O tej wizycie wiedzieli tylko nieliczni. W czwartek na treningu Barcelony pojawił się Jerome Boateng, mistrz świata z 2014 roku z reprezentacją Niemiec. Wieloletni gwiazdor Bayernu Monachium ciepło przywitał się z trenerem Hansim Flickiem i z Robertem Lewandowskim. Klub zamieścił w mediach społecznościowych post z nagraniem tego momentu. Czy ktoś jeszcze pamięta, że rutynowany defensor zakończył karierę po tym, jak jego ofertę odrzuciła Wisła Kraków?

Piłkarz w czarnym stroju z logo sponsora na piersi uśmiechnięty celebruje akcję, wskazując obiema dłońmi w bok. W tle rozmazana publiczność na stadionie.
Robert Lewandowski przywitał w Barcelonie starego kumpla z MonachiumAFP

FC Barcelona przygotowuje się do historycznego meczu. W sobotnie popołudnie mistrzowie Hiszpanii wracają na swój macierzysty obiekt. Na Spotify Camp Nou podejmą Athletic Bilbao (16:15). Legendarny stadion modernizowany był przez dwa i pół roku.

Tymczasem na czwartkowych zajęciach Katalończyków pojawił się niecodzienny gość. Był nim Jerome Boateng, były filar reprezentacji Niemiec (mistrz świata 2014) i Bayernu Monachium. Jak donoszą hiszpańskie media, przez kilka dni będzie korzystał z klubowych obiektów treningowych.

Jerome Boateng chciał grać w Wiśle Kraków. "Biała Gwiazda" odrzuciła jego ofertę. To był koniec

We wrześniu tego roku 37-letni zawodnik nie miał na siebie pomysłu. Poprzedni sezon spędził w austriackim LASK Linz. Nie zamierzał jeszcze wieszać butów na kołku. Tyle że chętnych na skorzystanie z jego usług nie było.

- Nie chcieliśmy iść w tym kierunku. Szukamy głodnych graczy (...). Oczywiście, jak widzisz CV z tak dużym nazwiskiem, to robi wrażenie. Ale my nie szukamy nazwisk, a ludzi, którzy chcą coś osiągnąć - tłumaczył w rozmowie z TVP Sport dyrektor sportowy krakowskiego klubu Vullnet Basha.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski usłyszał bardzo przykre słowa. I to od kogo. "Sam jest sobie winny"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Reakcja Boatenga na afront ze strony "Białej Gwiazdy"? Jeszcze w tym samym miesiącu ogłosił zakończenie kariery. Teraz próbuje przenieść swoje doświadczenie na grunt trenerski, ale i tu napotyka na opór materii.

    Na treningu Barcelony serdecznie przywitał się z ludźmi, których znakomicie zna z Bundesligi - z Hansim Flickiem i Robertem Lewandowskim. Z nimi święcił klubowe sukcesy praktycznie co sezon. Z Bayernem Monachium (2011-21) dwukrotnie wygrał Champions League i sięgnął po dziewięć tytułów mistrza Niemiec, nie licząc trofeów niższej rangi.

    Zobacz również:

    Do triumfu w fazie barażowej poprowadzić nas mają liderzy kadry - Robert Lewandowski i Piotr Zieliński
    Reprezentacja

    Polscy kibice w pułapce przed barażem. Szalony plan w obozie rywali. Nie czekają

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Najlepsze asysty europejskich kwalifikacji MŚ 2026. Ranking TOP 7! WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Piłkarze Bayernu Monachium w czerwonych strojach świętują zdobycie gola na tle stadionu wypełnionego publicznością, jeden zawodnik przytula drugiego z widocznym entuzjazmem.
      Jerome Boateng i Robert Lewandowski z czasów wspólnej gry w Bayernie MonachiumFrank Hoermann/SVEN SIMONAFP
      Mężczyzna w eleganckiej, ciemnej marynarce i białej koszuli, noszący okulary o ciemnych oprawkach, ma krótkie, kręcone włosy i starannie przyciętą brodę, stoi na neutralnym tle o jasnych barwach.
      Jerome BoatengMICHAELA STACHE / AFPEast News
      Piłkarz w koszulce FC Barcelony celebrujący zdobycie gola z wyciągniętymi rękami, na tle stadionu oraz innych zawodników w tle.
      Robert LewandowskiLalo R. VillarEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja