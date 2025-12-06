Klamka zapadła, takie wieści od Świątek tuż przed weekendem. "Mamy decyzję"

Iga Świątek od kilku lat pozostaje jedną z największych sportowych gwiazd świata. Wiceliderka światowego rankingu, sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych i ambasadorka polskiego sportu, zbudowała pozycję, która daje jej globalną rozpoznawalność. Tenisistka od dawna podkreśla jednak, że chce wykorzystywać ją nie tylko dla własnych celów. W przeszłości wielokrotnie zabierała głos na temat wojny w Ukrainie, organizowała charytatywne mecze i wspierała akcje pomocowe. Ostatnio postawiła na kolejny krok - stworzyła fundację "Iga Świątek Foundation", która ma wspierać młodych, utalentowanych sportowców w drodze na szczyt. Teraz przekazała ważną wiadomość dotyczącą jej działania.

Iga Świątek z radością ogłasza. Chodzi o jej fundację

Świątek poszła śladami największych gwiazd światowego sportu i w lipcu tego roku powołała do życia Fundację Igi Świątek. We wrześniu ruszył pierwszy program stypendialny skierowany do zawodników w wieku od 15 do 22 lat, stojących u progu profesjonalnej kariery. "Od 2-3 lat myślałam o czymś takim. Nie było to łatwe, ale jestem dumna, że ten program powstał. Poza wsparciem finansowym oferujemy też substancjalną pomoc i wiedzę - zarówno moją, jak i mojego zespołu" - tłumaczyła wtedy. Jak zaznaczyła, jej marzeniem jest realne wsparcie polskiego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa, oraz dzielenie się doświadczeniem, które sama zdobyła na światowych kortach.

Zainteresowanie programem przerosło wszelkie oczekiwania. Do fundacji napłynęła ogromna liczba zgłoszeń, a zadaniem Igi i jej zespołu było wybranie grona stypendystów. W piątek ogłoszono zakończenie etapu oceniania aplikacji. W komunikacie podkreślono, że "w rekrutacji udział wzięło wielu wyjątkowych zawodników i zawodniczek", a decyzja nie należała do najłatwiejszych. Radosne wieści osobiście ogłosiła Iga Świątek.

"Wybraliśmy już stypendystów. Chociaż nie było to łatwe zadanie, ponieważ wiele zgłoszeń naprawdę było wspaniałych i najchętniej wsparłabym wszystkich" - powiedziała Świątek w krótkim nagraniu opublikowanym przez fundację. Tenisistka zapowiedziała, że nazwiska wybranych poznamy już niedługo, a samo ogłoszenie ma być wyjątkowym wydarzeniem. Jak przyznała, liczy na to, że program okaże się inspirujący nie tylko dla młodych sportowców, lecz także dla niej samej. Dzięki fundacji Świątek kolejny raz pokazuje, że chce wykorzystywać swoje osiągnięcia do budowania przyszłości polskiego sportu.

