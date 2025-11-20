Polscy kibice w pułapce przed barażem. Szalony plan w obozie rywali. Nie czekają

Losowanie par barażowych odbyło się w czwartkowe popołudnie. Polska delegacja była jedną z szesnastu ekip, które udały się na ceremonię do Zurychu. W jakich nastrojach wracała? Umiarkowanie optymistycznych.

"Biało-Czeroni" muszą przebrnąć przez ścieżkę B. To oznacza półfinałowy baraż z Albanią w roli gospodarza i potem - nie dopuszczamy innego scenariusza - finał ze zwycięzcą meczu Szwecja - Ukraina.

Szwedzi już dziś zaklinają rzeczywistość. Nie przystąpili jeszcze do barażowego półfinału, ale sprzedają... bilety na finał

Kibice już dzisiaj pytają o bilety na półfinał, a tymczasem szwedzka federacja idzie krok dalej. Wejściówki na finał Skandynawowie będą sprzedawać jeszcze w tym roku. W ciemno.

- Zdecydowaliśmy, że od razu już od grudnia będziemy sprzedawać bilety na finał, nie wiedząc jeszcze, czy w nim zagramy. Jeżeli odpadniemy, to bilety zostaną po prostu zwrócone. Po półfinale 26 marca będzie zbyt mało czasu, aby zapełnić stadion do 31 marca - tłumaczy Christoffer Lund ze Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej, cytowany przez Polskie Radio 24.

W czwartek wyłoniono również gospodarzy gier finałowych. Polska formalnie będzie pełnić rolę gościa, ale... niewykluczone, że nie będzie musiała opuszczać kraju. Do takiego scenariusza dojdzie, jeśli Ukraina pokona Szwecję i zechce podjąć rywala na polskiej ziemi.

W tej chwili to jednak tylko wróżenie z fusów. Najpierw trzeba pokonać Albanię, która w nieodległej przeszłości potrafiła stawiać nas do konta. Optymizmem może napawać fakt, że do dwóch ostatnich imprez awansowaliśmy po udanych barażach.

Tymczasem Szwedzi w fazie grupowej nie odnieśli choćby jednego (!) zwycięstwa. W fazie barażowej znaleźli się tylko dzięki dobrym wynikom w Lidze Narodów. Czy teraz polski kibic ma uwierzyć, że "Trzy Korony" nagle staną się zespołem na tyle skutecznym, by pokonać silną Ukrainę?

Sympatykom gości w myśl przepisów UEFA przysługuje tylko 5 proc. wejściówek. Kto nie uwierzy w entuzjazm szwedzkiej federacji i nie kupi biletów już w grudniu, w marcu może zostać z niczym. Decyzja trudna, w sam raz dla kogoś z instynktem hazardzisty.

Roman Kołtoń: Mogliśmy trafić na groźniejszych rywali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Graham Potter, selekcjoner reprezentacji Szwecji JONATHAN NACKSTRAND AFP