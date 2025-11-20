Polscy kibice w pułapce przed barażem. Szalony plan w obozie rywali. Nie czekają
Nie milkną echa losowania par barażowych w batalii o MŚ 2026. Mimo że do decydującej rozgrywki dojdzie dopiero w ostatnich dniach marca, Szwedzi już dzisiaj... idą na całość. Tamtejsza federacja piłkarska podjęła decyzję, że bilety na mecz finałowy sprzedawane będą bez zwłoki. To ważna wiadomość dla polskich kibiców, którzy będą teraz musieli podjąć arcytrudną decyzję.
Losowanie par barażowych odbyło się w czwartkowe popołudnie. Polska delegacja była jedną z szesnastu ekip, które udały się na ceremonię do Zurychu. W jakich nastrojach wracała? Umiarkowanie optymistycznych.
"Biało-Czeroni" muszą przebrnąć przez ścieżkę B. To oznacza półfinałowy baraż z Albanią w roli gospodarza i potem - nie dopuszczamy innego scenariusza - finał ze zwycięzcą meczu Szwecja - Ukraina.
Szwedzi już dziś zaklinają rzeczywistość. Nie przystąpili jeszcze do barażowego półfinału, ale sprzedają... bilety na finał
Kibice już dzisiaj pytają o bilety na półfinał, a tymczasem szwedzka federacja idzie krok dalej. Wejściówki na finał Skandynawowie będą sprzedawać jeszcze w tym roku. W ciemno.
- Zdecydowaliśmy, że od razu już od grudnia będziemy sprzedawać bilety na finał, nie wiedząc jeszcze, czy w nim zagramy. Jeżeli odpadniemy, to bilety zostaną po prostu zwrócone. Po półfinale 26 marca będzie zbyt mało czasu, aby zapełnić stadion do 31 marca - tłumaczy Christoffer Lund ze Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej, cytowany przez Polskie Radio 24.
W czwartek wyłoniono również gospodarzy gier finałowych. Polska formalnie będzie pełnić rolę gościa, ale... niewykluczone, że nie będzie musiała opuszczać kraju. Do takiego scenariusza dojdzie, jeśli Ukraina pokona Szwecję i zechce podjąć rywala na polskiej ziemi.
W tej chwili to jednak tylko wróżenie z fusów. Najpierw trzeba pokonać Albanię, która w nieodległej przeszłości potrafiła stawiać nas do konta. Optymizmem może napawać fakt, że do dwóch ostatnich imprez awansowaliśmy po udanych barażach.
Tymczasem Szwedzi w fazie grupowej nie odnieśli choćby jednego (!) zwycięstwa. W fazie barażowej znaleźli się tylko dzięki dobrym wynikom w Lidze Narodów. Czy teraz polski kibic ma uwierzyć, że "Trzy Korony" nagle staną się zespołem na tyle skutecznym, by pokonać silną Ukrainę?
Sympatykom gości w myśl przepisów UEFA przysługuje tylko 5 proc. wejściówek. Kto nie uwierzy w entuzjazm szwedzkiej federacji i nie kupi biletów już w grudniu, w marcu może zostać z niczym. Decyzja trudna, w sam raz dla kogoś z instynktem hazardzisty.