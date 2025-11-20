Hiszpanie ogłaszają: Kolega Lewandowskiego pominięty. Szykuje się głośny transfer

Początek tego sezonu w wykonaniu Barcelony pozostawia wiele do życzenia. Katalończycy przegrali wynikiem 1:2 ważne spotkania z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów czy z Realem Madryt na krajowym podwórku. Oprócz tego dali się zaskoczyć Sevilli (1:4).

Po dwunastu kolejkach klub Joana Laporty jest wiceliderem tabeli La Liga, a do pierwszego Realu traci trzy punkty. Hansi Flick w ostatnich tygodniach często majstrował w linii obrony. Szanse na grę otrzymywał m.in. Andreas Christensen.

Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Klub Ronaldo się nie patyczkuje. Chcą ściągnąć kolegę Lewandowskiego. Co za wieści

Duńczyk łącznie w trwającej kampanii wystąpił w dziesięciu spotkaniach, spędzając na murawie 342 minuty. To bardzo uniwersalny zawodnik. Podobnie jak Eric Garcia może wystąpić zarówno na środku obrony, jak i pozycji defensywnego pomocnika.

Kontrakt 29-latka wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku. Okazuje się, że Barcelona wcale nie spieszy się z jego przedłużeniem. Według informacji przekazanych przez dziennik "Sport" sytuację tę chce wykorzystać... Al Nassr.

Hiszpańskie źródło powołuje się na saudyjskie media, dodając przy okazji własną perspektywę. "Al Nassr chce ponownie połączyć duńskiego środkowego obrońcę z Inigo Martinezem i rozpoczęli proces, by go przekonać" - czytamy. Przypomnijmy, podczas letniego okienka transferowego Inigo Martinez przeszedł do klubu Cristiano Ronaldo. Obecnie mocno brakuje go w składzie Flicka, był liderem defensywy.

"Duńczyk na razie został pominięty w ruchach dotyczących odnowienia umowy" - odnotowano. Już w zeszłym roku Saudyjczycy chcieli ściągnąć Christensena, jednak ten dał klubowi do zrozumienia, że chce wypełnić cały kontrakt. Jeśli Barcelona nie zaproponuje mu przedłużenia, w styczniu 29-latek będzie szukał nowego pracodawcy, z którym zwiąże się po zakończeniu tego sezonu.

Według Katalończyków taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. "Jest bardzo lubiany przez sztab szkoleniowy za wszechstronność i dobrą grę z piłką przy nodze, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie kontynuował kariery w Barcelonie i w styczniu będzie mógł negocjować z kimkolwiek" - podsumowano.

Łącznie Andreas Christensen rozegrał w barwach "Dumy Katalonii' 90 meczów. Zdobył w nich cztery bramki i zanotował trzy asysty. Kilka tygodni temu zmagał się z problemami zdrowotnymi, jednak ostatnio wystąpił w dwóch spotkaniach reprezentacji Danii (przeciwko Białorusi i Szkocji) w pełnym wymiarze czasowym.

Hansi Flick JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski i Andreas Christensen Jose Breton/Pics Action/NurPhoto AFP

Joan Laporta, 14.01.2025 r. AFP7 vía Europa Press East News