Jest decyzja FC Barcelona, los gwiazdy przesądzony. Padł komunikat ws. jej przyszłości

Sezon 2025/2026 jest już w zasadzie w połowie, a to oznacza dla FC Barcelona jedno - klub z Katalonii musi coraz pilniej przyglądać się kwestii przedłużania kontraktów ze swoimi graczami i naturalnie najbardziej paląca jest tu sprawa tych piłkarzy, których umowy wygasną w czerwcu. W piątkowy poranek nastąpił przy tym konkretny zwrot w temacie jednej z gwiazd "Blaugrany" - tu prolongata została oficjalnie przypieczętowana.

Grupa czterech piłkarzy FC Barcelony uśmiecha się i rozmawia podczas treningu na boisku, ubrani w klubowe stroje treningowe na tle piłek i stadionu.
Eric Garcia (z prawej) pozostanie na dłużej w FC Barcelona. Sytuacja Roberta Lewandowskiego wciąż pozostaje niejasna...PAU BARRENA AFP

FC Barcelona znajduje się w newralgicznym punkcie sezonu - z jednej strony jako lider Primera Division musi niezmiennie odpierać ataki swych zaciekłych rywali z Realu Madryt, starających się "zrzucić ją z tronu", z drugiej zaś usilnie walczy o bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

W "Dumie Katalonii" wiele dzieje się jednak nie tylko na boisku, ale i w zaciszu klubowych gabinetów, gdzie dogrywane są szczegóły przedłużeń umów z niektórymi piłkarzami. Kluczowa jak dotychczas była sytuacja czterech futbolistów.

Wyjaśniła się przyszłość jednej z gwiazd FC Barcelona. Przedłużenie umowy o pięć lat

Mowa tu o Marcusie Rashfordzie Andreasie Christensenie, Robercie Lewandowskim i Ericu Garcii. Pierwszy z nich to przypadek dosyć specyficzny - Anglik znajduje się w FCB jedynie na wypożyczeniu z Manchesteru United i dopiero pod koniec sezonu powinna zapaść ostateczna decyzja, czy zasłuży on na pełen angaż.

Co do Christensena sprawa wydaje się być przesądzona i ten raczej niechybnie już niedługo zmieni barwy. W przypadku Roberta Lewandowskiego również pojawia się coraz więcej spekulacji o zakończeniu jego przygody z "Blaugraną", choć krótkoterminowa prolongata nie wydaje się być zupełnie fantastycznym scenariuszem. Co zaś się tyczy Erica Garcii, to... obecnie nie ma już złudzeń co do jego przyszłości.

Rankiem 5 grudnia "Barca" ogłosiła bowiem oficjalnie - i zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami - że Garcia pozostanie jej graczem do 2031 roku. "Decyzja ta jest wyrazem wiary w zawodnika, który wychował się w La Masii i dał wspaniały przykład młodym futbolistom. Jego występy, dojrzałość i zaangażowanie były głównymi czynnikami, które wpłynęły na przedłużenie jego więzi z klubem" - skwitowano w specjalnym oświadczeniu.

FC Barcelona zagra w Andaluzji. Przed nami hit La Ligi

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra 6 grudnia o godz. 18.30, mierząc się na wyjeździe z Realem Betis. "Los Verdiblancos" to piąta drużyna Primera Division i można się spodziewać, że postawi ona podopiecznym Hansiego Flicka twarde warunki na murawie.

