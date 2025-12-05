Tyle Legię będzie kosztować Marek Papszun, padła ogromna kwota. To nie żart

W najlepsze trwa sezon piłkarski 2025/2026. Ten zdecydowanie nie idzie po myśli Legii Warszawa, która zajmuje dopiero 14. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, odpadła z Pucharu Polski i ma bardzo trudną sytuację w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tego od ponad miesiąca jest bez trenera, bowiem po zwolnieniu Edwarda Iordanescu wciąż nie wybrano następcy. Na tę chwilę zespołem opiekuje się Inaki Astiz, czyli do niedawna asystent Rumuna.

"Wojskowi" przez długo szukali odpowiedniego szkoleniowca, a w mediach przewijały się różne nazwiska, aż nagle na horyzoncie pojawiła się kandydatura Marka Papszuna. Zdaniem wielu źródeł opiekun Rakowa Częstochowa miał już porozumieć się z klubem w sprawie kontraktu.

Na przeszkodzie stanęła jednak kwota wykupu, jaką Legia musi zapłacić za szkoleniowca. Negocjacje między klubami trwają już od jakiegoś czasu i wiele wskazuje, że niebawem 51-latek w końcu trafi do Warszawy. Wszystko ze względu na ewentualnego następcę, Łukasza Tomczyka. Jak informowała Interia, ekipa spod Jasnej Góry jest dogadana z Polonią Bytom ws. wykupu i do formalności ma dojść już w najbliższym czasie.

Co ciekawe, Papszun do Legii ma sprowadzić także swój sztab szkoleniowy. Zdaniem Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego Onet ma to być około 15 osób, a taki zespół z pewnością nie będzie zbyt tani.

Tyle będzie kosztować utrzymanie Papszuna i reszty, ogromna kwota

Zdaniem Jarosława Kolińskiego z Przeglądu Sportowego Onet utrzymanie trenera oraz jego ekipy może wynieść Legię nawet 1,5 miliona euro. Wszystko przekazał w "Przeglądzie Ligowym". Co więcej, według dziennikarza Legia mimo ogromnego wydatku musi dogadać się z trenerem.

Słyszałem, że utrzymanie roczne Marka Papszuna z jego ludźmi to jest, uwaga spadniecie z krzeseł, 1 mln, 1,5 mln euro rocznie. Zastanawiam się, czy Legię stać na taki wydatek, a z drugiej strony ona już nie ma wyjścia, musi dogadać się z Papszunem

Najbliższy mecz Legia rozegra w sobotę 6 grudnia z Piastem Gliwice. Będzie to starcie w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Raków natomiast dzień później zmierzy się z GKS Katowice.

