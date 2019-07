Piłkarze Górnika Zabrze przegrali z wicemistrzem Cypru AEK Larnaka 1-2 (0-2) w sparingu rozegranym we Wronkach.

Bramkę dla Górnika zdobył Boris Sekulić (81); dla rywali: Florian Taulemesse (26) i Ivan Trickovski (41).

Drugi gol dla Cypryjczyków padł po dobitce rzutu karnego, obronionego przez bramkarza Martina Chudego.

To był trzeci "letni" mecz kontrolny zabrzan. Wcześniej zespół trenera Marcina Brosza pokonał 2-ligowy GKS Katowice 2-0 i ekstraklasowy czeski MFK Karwina 2-1.

Drużyna Górnika na pierwszym zgrupowaniu była w Wodzisławiu Śląskim, od niedzieli przebywa w Poznaniu.

Kolejnym sparingpartnerem zabrzan będzie we wtorek Bruk-Bet Termalica Nieciecza. To spotkanie również zostanie rozegrane we Wronkach.

Piotr Girczys

Górnik Zabrze - AEK Larnaka 1-2 (0-2)

Bramki:

0-1 Florian Taulemesse (26.)

0-2 Ivan Trickovski (41.)

1-2 Boris Sekulić (81.)

Górnik: Chudy - Sekulić, Wiśniewski, Gryszkiewicz, Janza - Baidoo (46. Zapolnik), Matras, Manneh (46. Matuszek), Jimenez - Wolsztyński (46. Ściślak), Angulo.