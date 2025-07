Był bohaterem w meczu z Anglią, teraz może wrócić do Ekstraklasy. Szykuje się hit

Pierwszy rok na obczyźnie pomocnik spędził w rosyjskim Achmacie Grozny . Na wschodzie jednak Polak się nie przebił, a alternatywą okazało się wypożyczenie do AEK-u Ateny . Przejście do jednego z najbardziej utytułowanych greckich klubów okazało się strzałem w dziesiątkę.

Szymański do Aten początkowo był wypożyczony do Aten, lecz szybko zdecydowano się na przeprowadzenie transferu definitywnego. Polski pomocnik w barwach AEK-u grał przez kolejne pięć lat, sięgając z klubem po mistrzostwo oraz Puchar Grecji . Szymański miał okazję występować również w rozgrywkach Ligi Europy .

Bohater meczu z Anglią bliski transferu do Legii Warszawa. To może być wielki powrót do Ekstraklasy

Szymański dobrą grą w Grecji zapracował na powołania do reprezentacji Polski. Rzadko kiedy był traktowany jako jeden z podstawowych zawodników, lecz w koszulce z orłem na piersi przeżył jeden z najpiękniejszych momentów w swojej karierze. Środkowy pomocnik został bohaterem meczu eliminacji do mundialu w Katarze przeciwko Anglii. Faworycie praktycznie do samego końca utrzymywali jednobramkowe prowadzenie. Gol głową strzelony w doliczonym czasie gry doprowadził Stadion Narodowy do ekstazy. A drużynie prowadzonej wówczas przez Paulo Sousę dało to cenny punkt w eliminacjach.