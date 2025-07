Jagiellonia Białystok w ostatnich latach wyrosła na jeden z czołowych polskich klubów. Przypieczętowało to przede wszystkim mistrzostwo Polski wywalczone w sezonie 2023/24, a także znakomita przygoda w Lidze Konferencji z poprzedniego sezonu. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca dotarła aż do ćwierćfinału europejskich rozgrywek.

W przeszłości nie było tak kolorowo. Na przełomie lat 80. i 90. Jagiellonia Białystok terminowała na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej przez cztery sezony. Potem nadeszły lata posuchy, które przerwał dopiero sezon 2007/08. Po zaledwie trzech latach gry w Ekstraklasie klub z Białegostoku odniósł swój pierwszy duży sukces. Pod wodzą przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza Jagiellonia wywalczyła pierwszy - i jak na ten moment jedyny - Puchar Polski. W wielkim finale "Jaga" pokonała Pogoń Szczecin.

Oznaczało to jedno - debiut zespołu z Białegostoku w europejskich pucharach. Wówczas jedyną alternatywą dla Ligi Mistrzów była Liga Europy, w której Jagiellonia zaczynała start od trzeciej rundy eliminacji. Los nie okazał się zbytnio łaskawy, bo na "kopciuszka" czekał już grecki Aris Saloniki.

W tamtej Jagiellonii kryło się wiele ciekawych nazwisk

Z perspektywy czasu Jagiellonia była bardzo ciekawym zespołem, w którym można znaleźć sporo nazwisk ważnych dla polskiego futbolu. Największym na tamten moment był oczywiście Tomasz Frankowski. Czterokrotny król strzelców Ekstraklasy u schyłku swojej kariery wrócił do rodzinnego miasta, gdzie ostatecznie zakończył przygodę z piłką.

Nie można zapominać również o Kamilu Grosickim. Skrzydłowy po nieudanym okresie gry w Legii Warszawa i szwajcarskim Sionie w Jagiellonii odżył na tyle, że po czasie zapracował na transfer do tureckiego Sivassporu. A jak jego losy potoczyły się dalej, wszyscy doskonale wiemy.

Kto oprócz tej dwójki? Bramki strzegł Grzegorz Sandomierski, postrzegany wówczas jako jeden z największych bramkarskich talentów w naszym kraju. Po latach z tamtego składu do reprezentacji Polski przebili się również Igor Lewczuk, Thiago Cionek czy Maciej Makuszewski.

Fatalny początek i walka do końca. Jagiellonia wstydu nie przyniosła, lecz z Ligą Europy się pożegnała

Każdy trzeźwo myślący zdawał sobie sprawę, że Jagiellonia w starciu z Grekami nie będzie faworytem. Trudno było jednak spodziewać się, że początek w jej wykonaniu będzie aż tak beznadziejny. Proste błędy w defensywie gospodarzy sprawiły, że Aris już w 7. minucie prowadził 2:0. W rolę kata wcielił się Toni Calvo. Hiszpan najpierw "podcinką" wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Lewczuka, a chwilę później pozostał kompletnie niekryty w polu karnym Jagiellonii, co bezwzględnie wykorzystał.

Na szczęście fatalny początek nie podłamał zawodników Jagiellonii. Polski zespół był konkurencyjny w stosunku do przeciwnika, a gol na 1:2 strzelony przez Rafała Grzyba dawał nadzieje na sukces przed rewanżem w Salonikach.

29 lipca był jednym z "czarnych dni" polskich drużyn w europejskich pucharach. Tego dnia mecze na swoich obiektach rozgrywały aż trzy polskie kluby, które zgodnie przegrały. O ile porażka 1:3 Ruchu Chorzów z Austrią Wiedeń nie była jakąś sensacją, to zdecydowanie większym echem odbiła się klęska 0:1 Wisły Kraków z Karabachem Agdam. Wówczas Azerowie nie byli jeszcze tak silnym zespołem, jak w kolejnych latach. Widząc "popisy" polskich drużyn tamtego dnia, można pokusić się nawet o stwierdzenie, że Jagiellonia z tego grona nie wypadła najgorzej.

Głównym celem Jagiellonii w rewanżu była szybka i zdecydowana ofensywa. Były to jeszcze czasy, gdy w przypadku remisu premiowane były zespoły z większą liczbą bramek strzelonych w spotkaniach wyjazdowych. W związku z tym jeden gol strzelony Arisowi nic by nie dał. Pomimo tego, że rewanż rozpoczął się od prowadzenia Arisa po golu Danijela Cesareca, to z biegiem czasu pojawiał się coraz większy płomień nadziei dla Jagiellonii.

Ogromna w tym zasługa Marcina Burkhardta. Po jego dwóch strzałach piłkę z bramki wyciągać musiał golkiper gospodarzy Michalis Sifakis. Dziesięciokrotnego reprezentanta Polski można jednak uznać za "pechowca". Pomimo dwóch udanych prób jego nazwisko nie widniało w pomeczowym sprawozdaniu. Obie bramki po dokonaniu analizy zinterpretowano jako samobójcze trafienia.

Wynik 2:1, który od 66. minuty widniał na tablicy świetlnej, oznaczał konieczność rozegrania dogrywki. Finalnie do niej nie doszło, czemu towarzyszyły spore kontrowersje i ogrom zarzutów kierowanych przez obóz "Jagi". W 71. minucie prowadzący to spotkanie Rumun Alexander Deaconu dopatrzył się przewinienie Mladena Kascelana po starciu z Cesarecą. Decyzja o podyktowaniu rzutu karnego dla Arisa wywołała taką furię u Probierza, że trener Jagiellonii został odesłany do szatni - resztę spotkania oglądał z perspektywy tunelu.

Można było zastosować tutaj klasyk "cała Polska widziała". Problem w tym, że nie widziała. Żadna ze stacji telewizyjnych nie zdołała nabyć praw do transmisji tego spotkania. Najbliżej był Polsat, który transmitował pierwsze spotkanie tych drużyn, lecz finalnie negocjacje zakończyły się niepowodzeniem.

Jagiellonii nie udało się odrobić strat, lecz mimo wszystko żegnali się z Europy w dobrym stylu. W odróżnieniu od Wisły, która w rewanżu z Karabachem ponownie się skompromitowała.

Rok później Jagiellonia również dostała się do europejskich pucharów, lecz wtedy poszło im zdecydowanie gorzej. Odpadnięcie z kazachskim Irtyszem Pawłodar po kompromitującej porażce 0:2 na wyjeździe przeszła do historii polskich występów w Europie. Na pierwszy wygrany dwumecz w Europie w Białymstoku czekano do sezonu 2015/16 i starcia ze słabą litewską Kruoją Pokroje (8:0 u siebie to jeden z najwyższych wyników osiągniętych przez polski klub w historii).

"Nie stać ich było na trenera z wyższej półki, więc wzięli Polaka" - przedziwne "Greckie wakacje" Probierza

Epilog dwumeczu Jagiellonii z Arisem Saloniki jest naprawdę zaskakujący. Michał Probierz z posadą trenera "Jagi" pożegnał się w lipcu 2011 roku, a następnie prowadził ŁKS Łódź. Długo w tym klubie jednak nie zabawił, bo w listopadzie tego samego roku zdecydował się objąć posadę trenera... Arisu. Wielu uważało, że dobra postawa polskiego zespołu w starciach przeciwko tej drużynie zapadła działaczom na tyle, że zdecydowano się sięgnąć po Probierza. Prawda okazała się zupełnie inna.

Był to wyjątkowo krótki epizod. Probierz poprowadził Aris w zaledwie dziewięciu spotkaniach, a z początkiem roku zdecydowano się na rozstanie. W rozmowie ze "sport.pl" polski szkoleniowiec zdradził, że decyzja była podyktowana fatalną sytuacją klubu - zawodnicy mieli nie otrzymywać pensji od siedmiu miesięcy. Jak to skwitował sam Probierz "Nie stać ich było na trenera z wyższej półki, więc wzięli Polaka".

Greckie media informowały wówczas, że cała sprawa z dymisją Probierza miała drugie dno. Polak miał poczuć, że jego autorytet został podważony, gdy władze klubu zdecydowały się przywrócić do drużyny odstawionych przez Probierza zawodników. Nie był to ostatni raz, gdy Probierz rozstawał się ze swoim pracodawcą w niezbyt przyjaznej atmosferze.

