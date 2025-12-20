Postawił wszystko na jedną kartę. Sensacyjne wieści ws. gwiazdy Falubazu

Wymiana barw między odwiecznymi rywalami zawsze budzi emocje, ale w przypadku Lebiediewa kluczowe jest podejście do nowych obowiązków. Łotysz, świadomy wyzwania, jakie niesie ze sobą jazda w Falubazie, ma zminimalizować ryzyko logistyczne i w pełni zintegrować się z nowym środowiskiem.

Przenosi warsztat. Otrzyma pomoc w logistyce

Z naszych ustaleń wynika, że Lebiediew zamierza przenieść swoją bazę sprzętową bezpośrednio do Zielonej Góry. To ruch "na całego". Zamiast tracić czas na dojazdy i logistykę między Łotwą czy inną bazą w Polsce, może za chwilę mieć wszystko pod ręką, na miejscu.

Co ważne, w tej operacji nie jest sam. W Zielonej Górze jest też coraz głośniej o plotce, która mówi, że mają mu aktywnie pomagać w logistyce i urządzeniu się w nowym miejscu. To znaczyłoby, że chemia na linii zawodnik-klub działa, a obie strony mają nadzieję na dobry rezultat. Łotysz słynie z wielkiej ambicji, więc taki ruch nie byłby odbierany jako coś niespodziewanego.

Paulina Czarnota-Bojarska podsumowuje ostatnie wydarzenia w polskim futbolu. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.TV

Wie, że ryzykuje, a i tak daje z siebie 100%

Jeśli plotki się potwierdzą, to postawa Lebiediewa będzie miała wielki szacunek, tym bardziej gdy spojrzymy na jego sytuację kontraktową i realia rynkowe. Łotysz doskonale zdaje sobie sprawę, że żużel to biznes bez sentymentów. Nawet solidny sezon nie gwarantuje mu miejsca w składzie na rok 2027, zwłaszcza w obliczu zmieniających się przepisów czy dostępności innych gwiazd, a Stelmet Falubaz jest zespołem, który ma ambicje medalowe.

Mimo to, można odczuć, że Lebiediew nie kalkuluje. Nie traktuje Falubazu jak przystanku. Inwestuje czas, energię i środki, by przygotować się najlepiej, jak to możliwe. To pokazuje jego wielki duch sportowy i waleczny charakter, co jest wielką zaletą. Taki stan rzeczy najzwyczajniej w świecie dobrze świadczy o nim jako sportowcu.

Lebiediew to klucz do medalu

W Zielonej Górze nikt nie ukrywa, że apetyty są duże. Jeśli liderzy pojadą swoje, a Lebiediew dołoży cenne punkty jako solidna druga linia lub nawet aspirujący lider, Falubaz może włączyć się do walki o najwyższe cele.

Zawodnik może być języczkiem u wagi, bo to właśnie on może okazać się kluczowym punktem. Przy dobrym sezonie Madsena oraz Kubery i podobnym poziomie Pawlickiego, jak w tym roku, to kluczowa postawa będzie właśnie Łotysza. Jeśli uda mu się wykręcić w okolicy 1,8 pkt na bieg, to trudno sobie wyobrazić, by Falubazu nie było w play-off, a tam jak mówi stara żużlowa prawda - zdarzyć może się wszystko.

Andrzej Lebiediew i Dominik Kubera to wzmocnienia Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Mają dać medal Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Andrzej Lebiediew, Leon Madsen i Dominik Kubera zrobią wszystko, by dać Falubazowi medal Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Andrzej Lebiediew Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski