Krytykował głośno Piotra Żyłę, teraz taki cios. Sędziowie nie mieli litości

W internetowej dyskusji wielu wypominało Boyd-Clowesowi, że sam kiedyś skakał w podobnych kombinezonach i że bronił Norwegów podczas ubiegłorocznej głośnej afery związanej z ich strojami. Negatywny odzew na jego uwagi był tak duży, że Kanadyjczyk zdecydował się na usunięcie konta na portalu X.

Piotr Żyła skrytykowany. Wybuchła burza

W wywiadzie dla Interii, Piotr Żyła wyjawił, że chce bardzo wrócić do swoich dawnych skoków i że ta sztuka może mu się udać w na nadchodzących zawodach. Na portalu X zabrać głos w tej sprawie postanowił Mackenzie Boyd-Clowes, brązowy medalista igrzysk w Pekinie za konkurs mieszany i znany dobrze polskiej publiczności skoczek aktywny mocno w mediach społecznościowych.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

"Może kiedy znajdzie taki kombinezon"

Polscy kibice natychmiast ruszyli do kontrofensywy i m.in. wypominali Boyd-Clowesowi start w podobnych strojach w przeszłych latach. Afera rozkręciła się na tyle, że niedługo później Kanadyjczyk postanowił usunąć swoje konto na portalu X, żałując widocznie tego, co wybuchło w internecie.

Mackenzie Boyd-Clowes ukarany przez sędziów

Historia zapewne na tym by się skończyła, gdyby nie wydarzenia z Engelbergu. Polscy skoczkowie mieli swoje problemy, a tymczasem Mackenzie Boyd-Clowes szybko usłyszał o decyzji sędziów - już w trakcie pierwszej serii został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy, zbyt duży o 2 cm kombinezon.

W sieci natychmiast pojawiło się sporo komentarzy polskich kibiców i dziennikarzy, którzy zwracali uwagę na powiązanie tego wydarzenia z krytyką Piotra Żyły. "Mackenzie Boyd-Clowes zdyskwalifikowany za... kombinezon. Ot, ironia losu" - napisał dziennikarz portalu skijumping.pl Adam Bucholz, a w ślad za nim poszło wielu innych fanów skoków.

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń

Mackenzie Boyd-Clowes tłumaczy się po ataku na Piotra Żyłę ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER, IMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News East News

Piotr Żyła, Mackenzie Boyd-Clowes Marcin Golba & Andrzej Iwanczuk AFP