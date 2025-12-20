Partner merytoryczny: Eleven Sports

Krytykował głośno Piotra Żyłę, teraz taki cios. Sędziowie nie mieli litości

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Piotr Żyła przed konkursem w Engelbergu jasno mówił o tym, że jest u niego jeszcze szansa na takie skoki, jak dawniej. Wtedy krytyka przyszła z niespodziewanej strony - Mackenzie Boyd-Clowes, kanadyjski skoczek, zwrócił uwagę na to, że Żyła miał skakać kiedyś w "workowatych" kombinezonach. W sieci wybuchła afera, Boyd-Clowes usunął konto z portalu X, a w Engelbergu okazało się, że spadł na niego duży cios. Sędziowie nie mieli litości.

Dwóch skoczków narciarskich w kombinezonach i kaskach, każdy trzyma narty, na strojach widoczne są numery startowe oraz logotypy sponsorów. Pierwszy sportowiec pochodzi z Kanady, drugi z Europy, obaj stoją w pozycji gotowości, na tle elementów skoczni.
Skoki narciarskie: Mackenzie Boyd-Clowes i Piotr ŻyłaAndrzej Iwanczuk & Łukasz KalinowskiEast News

W internetowej dyskusji wielu wypominało Boyd-Clowesowi, że sam kiedyś skakał w podobnych kombinezonach i że bronił Norwegów podczas ubiegłorocznej głośnej afery związanej z ich strojami. Negatywny odzew na jego uwagi był tak duży, że Kanadyjczyk zdecydował się na usunięcie konta na portalu X.

Piotr Żyła skrytykowany. Wybuchła burza

W wywiadzie dla Interii, Piotr Żyła wyjawił, że chce bardzo wrócić do swoich dawnych skoków i że ta sztuka może mu się udać w na nadchodzących zawodach. Na portalu X zabrać głos w tej sprawie postanowił Mackenzie Boyd-Clowes, brązowy medalista igrzysk w Pekinie za konkurs mieszany i znany dobrze polskiej publiczności skoczek aktywny mocno w mediach społecznościowych.

"Może kiedy znajdzie taki kombinezon"
napisał, wbijając szpileczkę Żyle i pokazując kombinezon Polaka sprzed kilku lat, na którym widać było większe opuszczenie w kroku niż jest to dziś dozwolone.

Polscy kibice natychmiast ruszyli do kontrofensywy i m.in. wypominali Boyd-Clowesowi start w podobnych strojach w przeszłych latach. Afera rozkręciła się na tyle, że niedługo później Kanadyjczyk postanowił usunąć swoje konto na portalu X, żałując widocznie tego, co wybuchło w internecie.

Mackenzie Boyd-Clowes ukarany przez sędziów

Historia zapewne na tym by się skończyła, gdyby nie wydarzenia z Engelbergu. Polscy skoczkowie mieli swoje problemy, a tymczasem Mackenzie Boyd-Clowes szybko usłyszał o decyzji sędziów - już w trakcie pierwszej serii został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy, zbyt duży o 2 cm kombinezon.

W sieci natychmiast pojawiło się sporo komentarzy polskich kibiców i dziennikarzy, którzy zwracali uwagę na powiązanie tego wydarzenia z krytyką Piotra Żyły. "Mackenzie Boyd-Clowes zdyskwalifikowany za... kombinezon. Ot, ironia losu" - napisał dziennikarz portalu skijumping.pl Adam Bucholz, a w ślad za nim poszło wielu innych fanów skoków.

