Dramat kadrowicza Grbicia, klub właśnie to ogłosił. Wielka strata dla zespołu

Bardzo głośno w ostatnich miesiącach było o Jakubie Nowaku. Młody środkowy jeszcze jako gracz siatkarskiej 1. Ligi otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski od Nikoli Grbicia i z powodzeniem zastąpił w pierwszej części sezonu kadrowego kontuzjowanego wówczas Norberta Hubera.

Co więcej, w międzyczasie zmienił klub i przeniósł się do Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa, czyli drużyny wskazywanej na potencjalnego czarnego konia całej ligi. Do tego doszedł transfer Luciano De Cecco, czyli jednego z najlepszych rozgrywających na świecie. Mimo to zespół spod Jasnej Góry spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań i okupował jedno z ostatnich miejsc całej ligi.

Takie wyniki poskutkowały zmianą trenera i zatrudnieniem Ljubomira Travicy, który ma szansę wyprowadzić drużynę z kryzysu. Niestety w tym przez najbliższy czas nie pomoże mu wspomniany Jakub Nowak. Środkowy ominął już z powodu urazu ostatnie wygrane 3:1 spotkanie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Nie wiadomo było jednak, co dokładnie dolega 20-latkowi oraz jak długo będzie trwać jego absencja. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się w sobotę. Nie jest on jednak zbyt optymistyczny.

Nowak wypada z gry, tak długo będzie pauzować

Jak przekazał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa środkowy podczas niedawnego treningu złamał kość paliczka palca w prawej ręki. Za nim jest już zabieg chirurgiczny, a przerwa od gry potrwa od 6 do 8 tygodni. Takie wieści oznaczają, że ten wróci na boisko najwcześniej na początku lutego.

- Podczas poniedziałkowego treningu, skacząc do bloku Jakub Nowak uległ kontuzji złamania kości paliczka 5 palca, prawej ręki. Zawodnik jest już po zabiegu chirurgicznym i zaczyna rehabilitację, która potrwa 6-8 tygodni - przekazano.

Najbliższy i jednocześnie ostatni mecz w 2025 roku zespół Travicy rozegra w niedzielę 21 grudnia o godz. 17:30. Będzie to starcie w ramach 13. kolejki PlusLigi, a rywalem będzie Trefl Gdańsk.

Jakub Nowak (z numerem 73) w meczu z reprezentacją Francji Piotr Matusewicz East News

Na zdjęciu: Marcin Komenda, Jakub Kochanowski, Kewin Sasak, Jakub Nowak i Kamil Semeniuk Oliwia Domanska East News

Jakub Nowak (nr 73) Marcin Golba/NurPhoto AFP