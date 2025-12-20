Dramat kadrowicza Grbicia, klub właśnie to ogłosił. Wielka strata dla zespołu
Po znakomitym sezonie reprezentacyjnym Jakub Nowak zadebiutował w PlusLidze w barwach Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Zespół spisywał się jednak zdecydowanie poniżej oczekiwań, lecz sam środkowy nie przestawał zachwycać. Niestety tuż przed meczem 13. kolejki fazy zasadniczej rozgrywek klub wydał oficjalne oświadczenie ws. stanu zdrowia 20-latka. Czeka go solidna przerwa.
Bardzo głośno w ostatnich miesiącach było o Jakubie Nowaku. Młody środkowy jeszcze jako gracz siatkarskiej 1. Ligi otrzymał powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski od Nikoli Grbicia i z powodzeniem zastąpił w pierwszej części sezonu kadrowego kontuzjowanego wówczas Norberta Hubera.
Co więcej, w międzyczasie zmienił klub i przeniósł się do Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa, czyli drużyny wskazywanej na potencjalnego czarnego konia całej ligi. Do tego doszedł transfer Luciano De Cecco, czyli jednego z najlepszych rozgrywających na świecie. Mimo to zespół spod Jasnej Góry spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań i okupował jedno z ostatnich miejsc całej ligi.
Takie wyniki poskutkowały zmianą trenera i zatrudnieniem Ljubomira Travicy, który ma szansę wyprowadzić drużynę z kryzysu. Niestety w tym przez najbliższy czas nie pomoże mu wspomniany Jakub Nowak. Środkowy ominął już z powodu urazu ostatnie wygrane 3:1 spotkanie z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.
Nie wiadomo było jednak, co dokładnie dolega 20-latkowi oraz jak długo będzie trwać jego absencja. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się w sobotę. Nie jest on jednak zbyt optymistyczny.
Nowak wypada z gry, tak długo będzie pauzować
Jak przekazał Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa środkowy podczas niedawnego treningu złamał kość paliczka palca w prawej ręki. Za nim jest już zabieg chirurgiczny, a przerwa od gry potrwa od 6 do 8 tygodni. Takie wieści oznaczają, że ten wróci na boisko najwcześniej na początku lutego.
- Podczas poniedziałkowego treningu, skacząc do bloku Jakub Nowak uległ kontuzji złamania kości paliczka 5 palca, prawej ręki. Zawodnik jest już po zabiegu chirurgicznym i zaczyna rehabilitację, która potrwa 6-8 tygodni - przekazano.
Najbliższy i jednocześnie ostatni mecz w 2025 roku zespół Travicy rozegra w niedzielę 21 grudnia o godz. 17:30. Będzie to starcie w ramach 13. kolejki PlusLigi, a rywalem będzie Trefl Gdańsk.