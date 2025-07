Wielki powrót reprezentanta Polski, znów zagra w Ekstraklasie. Jest już pewien

Mateusz Klich po trwającej nieco ponad pół roku przygodzie z ekipą Atlanta United rozstał się z zespołem ze stanu Georgia i choć istniała opcja, by pozostał on na jeszcze dłużej w Major League Soccer, to wszystko wskazuje na to, że zawodnik powróci do ojczyzny - co więcej ma już być absolutnie zdecydowany na to, do jakiej drużyny dołączy, a wszystko może zostać przypieczętowane już na dniach.