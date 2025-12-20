KSW 113: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki
XTB KSW 113: Wyniki NA ŻYWO. Przed nami wieczór pełen emocji związanych z MMA. W Atlas Arenie kibice zobaczą 11 elektryzujących walk, podczas których wystąpią znane postacie polskiego świata spotów walki. Do oktagonu zawitają m.in. Artur Szpilka, Piotr Lisek, Marcin Różalski czy mistrzowie Adrian Bartosiński i Paweł Pawlak. W tym artykule możesz śledzić live, kto wygrał swoje walki na gali XTB KSW 113 w Łodzi.
Organizacja KSW wyłoniła pełne dzieła walk przy gali KSW 113, która zapowiada się jako jedno z najmocniejszych wydarzeń końcówki roku. Kibice zobaczą aż dwie walki mistrzowskie, a także kilka bardzo medialnych zestawień z udziałem znanych nazwisk polskiego MMA.
W walce wieczoru Adrian Bartosiński (16-1) stanie do obrony pasa wagi półśredniej. Jego rywalem będzie Muslim Tulshaev (14-3), który po serii zwycięstw wywalczył sobie szansę mistrzowską. Dla Bartosińskiego będzie to kolejny test w roli dominującego czempiona dywizji do 77 kilogramów.
Drugą mistrzowską konfrontacją będzie pojedynek w wadze średniej. Paweł Pawlak (24-4-1) zmierzy się z Laïdem Zerhounim (15-9, 1 NC). Pawlak od dłuższego czasu pozostaje jednym z najmocniejszych punktów KSW, a Zerhouni to rywal znany z agresywnego stylu i twardych bojów.
W karcie głównej nie zabraknie również głośnych nazwisk. Artur Szpilka (4-1) zmierzy się z doświadczonym Michalem Martínkiem (12-6) w wadze ciężkiej. Oprócz tego kibice zobaczą m.in. starcie Damiana Janikowskiego (10-8) z Michałem Michalskim (13-5) oraz pojedynek Augusto Sakaia (17-6-1) z Marcinem Wójcikiem (21-10).
Ciekawym dodatkiem do gali będzie również Halftime Show Fight w formule K-1 w małych rękawicach, gdzie do klatki wróci Marcin Różalski, a jego rywalem będzie Stjepan Bekavac. To starcie zapowiada się na czysto widowiskowy pojedynek dla fanów stójki.
Karta walk uzupełniona została o pojedynki młodszych zawodników oraz debiutantów, w tym walki Wiktora Zalewskiego, Marcello Morellego czy Igora Włodarczyka. XTB KSW 113 zapowiada się jako gala łącząca sportową jakość, medialność i duże nazwiska, co czyni ją jednym z najmocniejszych punktów tegorocznego kalendarza organizacji.
Karta główna:
- 77,1 kg: Adrian Bartosiński (16-1) vs. Muslim Tulshaev (14-3) - o pas wagi półśredniej
- 83,9 kg: Paweł Pawlak (24-4-1) vs. Laïd Zerhouni (15-9, 1 N/C) - o pas wagi średniej
- 120,2 kg: Michal Martínek (12-6) vs. Artur Szpilka (4-1)
- 100 kg: Adam "AJ" Josef vs. Piotr Lisek
- 83,9 kg: Michał Michalski (13-5) vs. Damian Janikowski (10-8)
Halftime Show Fight:
- 120,2 kg: Marcin Różalski vs. Stjepan Bekavac - walka w formule K-1, małe rękawice
- 120,2 kg: Augusto Sakai (17-6-1) vs. Marcin Wójcik (21-10)
- 77,1 kg: Wiktor Zalewski (7-2) vs. Romain Debienne (11-6)
Karta wstępna:
- 61,2 kg: Marcello Morelli (6-4) vs. Patryk Surdyn (8-4)
- 70,3 kg: Igor Włodarczyk (2-0) vs. Artur Krawczyk (5-4)
- 65,8 kg: Souheil Kaouchen (2-0) pokonał Krzysztofa Geburka (3-2) przez TKO w 1. rundzie