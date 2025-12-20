Polskie drużyny trzy razy w historii grały w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Za każdym razem kończyło się srebrnym medalem. Aluron CMC Warta Zawiercie również celowała w finał, ale na drodze stanęła Osaka Bluteon.

Drużyna z Japonii, wicemistrz azjatyckiej Ligi Mistrzów, w fazie grupowej rozbiła obrońców tytułu, czyli Sadę Cruzeiro. Do tego minimalnie przegrała z Sur Sicoma Monini Perugia, głównym faworytem turnieju. I już w pierwszym secie półfinału pokazała, że zawiercianom łatwo nie będzie.

Siatkarze Osaki imponowali w obronie i wyprowadzali skuteczne kontrataki. Objęli prowadzenie 9:6, Michał Winiarski poprosił o przerwę, ale po chwili Japończycy wygrywali już 13:7. Zawiercianie mieli duże problemy z przyjęciem zagrywki. - Jesteśmy zbyt spokojni! - narzekał Winiarski w czasie drugiej przerwy.

Reakcji zespołu jednak nie było. Po drugiej stronie w ataku najlepiej wypadł Yuji Nishida, ale cały zespół był niezwykle skuteczny. Zawiercianie zdobyli tylko 17 punktów, z czego aż 10 po błędach rywali. To był set do zapomnienia.

Aluron CMC Warta Zawiercie postawiła się w drugiej partii. Ale efektów nie było

Drugą partię polski zespół rozpoczął lepiej. Nie pozwolił rywalom uciec, a nawet prowadził 9:7. Co prawda Japończycy szybko wyrównali, ale Warta jeszcze raz minimalnie uciekła przy wyniku 14:12.

Polscy siatkarze tym razem nie potrafili pomóc sobie zagrywką, a ta była przecież ich mocnym elementem w fazie grupowej. Mimo to doszli do wyrównanej końcówki, a przynajmniej do stanu 21:21.

Potem przegrali jednak trzy akcje, a w ostatniej Miguel Tavares, rozgrywający Warty, posłał piłkę w aut. Zawiercianie przegrali 23:25.

Klubowe Mistrzostwa Świata. Osaka Bluteon rozbiła polski zespół

Trzeci set był dla polskiego zespołu ostatnią szansą. Tyle że sytuacja od początku partii się komplikowała. Siatkarze Osaki nadal naciskali zagrywką, po asie serwisowym ich rozgrywającego Antoine'a Brizarda prowadzili już 10:5. A po chwili Japończycy popisali się pierwszym w tym meczu punktowym blokiem.

Gry zawiercian nie zmienił Jurij Gladyr, który rozpoczął trzecią partię na środku bloku. W trakcie seta na boisku pojawił się też przyjmujący Patryk Łaba, który zastąpił Aarona Russella. Drużyna z Osaki z dużą przewagą grała jednak z fantazją i swobodą, jej liderem w ataku stał się Kubańczyk Miguel Lopez.

Winiarski próbował wstrząsnąć drużyną mocnymi słowami, ale efektów nie było. Rywale wygrali 25:19 i w świetnym stylu zameldowali się w finale KMŚ.

W drugim półfinale Perugia zagra z Volei Renata Campinas z Brazylii. Przegrany z tej rywalizacji zmierzy się w niedzielę w meczu o brązowy medal z Wartą Zawiercie.

Aluron CMC Warta Zawiercie: Bołądź, Bieniek, Kwolek, Tavares, Zniszczoł, Russell - Popiwczak (libero) oraz Ensing, Nowosielsi, Gladyr, Łaba

Osaka Bluteon: Nishida, Larry, Lopez, Brizard, Peng, Tomita - Yamamoto (libero) oraz Kai

