Legenda włoskiego futbolu nie odwróciła się od Juventusu nawet wtedy, gdy ten stracił mistrzostwo Włoch i został karnie przesunięty do Serie B. Było to oczywiście pokłosiem słynnej afery korupcyjnej Calciopoli. Przez wszystkie lata gry w barwach "Starej Damy" Chiellini zanotował imponującą liczbę 561 występów .

Włoch przez lata był archetypem defensora nie do przejścia. Grającego bardzo ostro, często na granicy faulu, lecz cały czas bardzo skutecznego. Jego klasę na boisku podkreślało bardzo wielu zawodników i trenerów. Poczynania na boisku nijak się mają do tego, czym piłkarz zajmował się w tzw. wolnym czasie.

W momencie, gdy jego kariera piłkarska rozkręcała się, Chiellini postanowił powalczyć o wyższe wykształcenie. Wybór padł na Uniwersytet Turyński i studia ekonomiczne na wydziale ekonomii i handlu. Początkowo piłkarzowi udawało łączyć się obowiązki zawodowe z edukacją. W pewnym momencie jednak obie kwestie zaczęły ze sobą kolidować tak bardzo, że Włoch zdecydował się na indywidualny tryb studiów. Nieustępliwość i samozaparcie doprowadziło go do kolejnego sukcesu. Chiellini dzisiaj może pochwalić się tytułem magistra , który obronił pracą magisterką pod tytułem "Budżet klubu sportowego na przykładzie Juventusu".

- Należy zachęcać zawodników do nauki, by więcej z nich miało wyższe wykształcenie. Bo życie jest długie. Może być piękne także bez futbolu - po piłkarskiej karierze. Ale trzeba się do tego przygotować, bo jeśli będziesz miał 35 lat - może się okazać, że nie wiesz, co dalej ze sobą zrobić - stwierdził Włoch.