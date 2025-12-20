Wielka strata Barcelony, wszystko tuż przed meczem. Flick ma poważny problem
Już w niedzielę FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem w ramach 17. kolejki rozgrywek LaLiga. Ekipa Hansiego Flicka z pewnością będzie chciała co najmniej utrzymać cztery "oczka" przewagi nad drugim Realem Madryt, lecz wyzwanie to będzie bardzo trudne. Co więcej, drużyna będzie musiała sobie radzić bez Pedriego, czyli jednego z liderów linii pomocy. Wszystko ogłoszono za pośrednictwem oficjalnego komunikatu.
Po starciu w Pucharze Króla FC Barcelona wraca do rozgrywek LaLiga. Podopieczni Hansiego Flicka po 17 rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie 43 punkty i plasuje się na 1. miejscu w ligowej tabeli, natomiast drugi Real Madryt ma cztery punkty straty. Do zmian w tej kwestii może dojść już po weekendzie.
W sobotę "Królewscy" zmierzą się z Sevillą, a Barcelona w niedzielę na obiekcie Estadio de la Ceramica zagra z Villarrealem, małą rewelacją ligi i jednocześnie jedną z najlepiej punktującą ekipą rozgrywek. Niestety "Duma Katalonii" w tym starciu będzie musiała radzić sobie bez jednego z najważniejszych piłkarzy, Pedriego.
23-latek jakiś czas temu miał już problemy zdrowotne, które wyeliminowały go z aż czterech spotkań. Wówczas Barcelona zremisowała 3:3 z Clubem Brugge oraz uległa 0:3 Chelsea w Lidze Mistrzów. Do tego doszły dwie wygrane w ligowych rozgrywkach z Celtą Vigo i Athletic Bilbao.
Pedri nie wystąpi przeciwko Villarreal, jest potwierdzenie
Jak przekazała Barcelona za pośrednictwem oficjalnego komunikatu pomocnik wypadł z powodu problemów mięśniowych. Wszystko odbyło się dzień przed ligowym hitem. Wydaje się jednak, że nie jest to nic poważnego, bowiem wiele wskazuje, że ten będzie dostępny już na następne spotkanie z Espanyolem.
- Zawodnik pierwszego składu, Pedri, nie zagra w meczu z Villarreal CF z powodu lekkiego bólu mięśni. Oczekuje się, że zawodnik będzie dostępny na kolejny mecz z RCD Espanyol - czytamy.
Mecz Villarreal CF - FC Barcelona odbędzie się już w niedzielę 21 grudnia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.