Wielka strata Barcelony, wszystko tuż przed meczem. Flick ma poważny problem

Po starciu w Pucharze Króla FC Barcelona wraca do rozgrywek LaLiga. Podopieczni Hansiego Flicka po 17 rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie 43 punkty i plasuje się na 1. miejscu w ligowej tabeli, natomiast drugi Real Madryt ma cztery punkty straty. Do zmian w tej kwestii może dojść już po weekendzie.

W sobotę "Królewscy" zmierzą się z Sevillą, a Barcelona w niedzielę na obiekcie Estadio de la Ceramica zagra z Villarrealem, małą rewelacją ligi i jednocześnie jedną z najlepiej punktującą ekipą rozgrywek. Niestety "Duma Katalonii" w tym starciu będzie musiała radzić sobie bez jednego z najważniejszych piłkarzy, Pedriego.

23-latek jakiś czas temu miał już problemy zdrowotne, które wyeliminowały go z aż czterech spotkań. Wówczas Barcelona zremisowała 3:3 z Clubem Brugge oraz uległa 0:3 Chelsea w Lidze Mistrzów. Do tego doszły dwie wygrane w ligowych rozgrywkach z Celtą Vigo i Athletic Bilbao.

Pedri nie wystąpi przeciwko Villarreal, jest potwierdzenie

Jak przekazała Barcelona za pośrednictwem oficjalnego komunikatu pomocnik wypadł z powodu problemów mięśniowych. Wszystko odbyło się dzień przed ligowym hitem. Wydaje się jednak, że nie jest to nic poważnego, bowiem wiele wskazuje, że ten będzie dostępny już na następne spotkanie z Espanyolem.

- Zawodnik pierwszego składu, Pedri, nie zagra w meczu z Villarreal CF z powodu lekkiego bólu mięśni. Oczekuje się, że zawodnik będzie dostępny na kolejny mecz z RCD Espanyol - czytamy.

Rozwiń

Mecz Villarreal CF - FC Barcelona odbędzie się już w niedzielę 21 grudnia. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godzinę 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Czerwone kartki w 6. kolejce Ligi Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Pedri Jose Breton AFP

Pedri ALBERTO GARDIN AFP

Pedri ALBERTO GARDIN AFP