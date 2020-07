Stal Mielec wygrała 1-0 z Chrobrym Głogów w meczu 32. kolejki 1. ligi. Umocniła się tym samym na pozycji wicelidera tabeli i jest blisko bezpośredniego awansu do Ekstraklasy.

Już przed tą kolejką mielczanie plasowali się na drugim miejscu w tabeli, premiowanym promocją do ekstraklasy bez konieczności rozgrywania barażów. Niespełna godzinę przed rozpoczęciem meczu z Chrobrym mogli stracić jednak tę pozycję na rzecz Warty Poznań, która była bliska pokonania GKS Tychy. Ostatecznie tylko zremisowała.

W dwóch poprzednich spotkaniach wybrańcy Dariusza Marca stracili pięć punktów. Zwycięstwo nad głogowianami oznacza dla nich umocnienie się na pozycji wicelidera. Jedyna bramka spotkania padła w 56. minucie. Uderzał Mak, Szromnik zdołał sparować piłkę na słupek, ale wobec dobitki Domańskiego był już bezradny. Dla gospodarzy był to udany rewanż za jesienną porażkę 0-1.

Chrobry przerwał dobrą serię. Latem spisuje się rewelacyjnie - trzy poprzednie mecze rozegrał na wyjeździe i zdobył w nich komplet punktów. W sumie aż do dzisiaj miał na koncie cztery zwycięskie potyczki z rzędu. Podopieczni Ivana Djurdevicia nadal zachowują jednak szansę na miejsce w barażach o Ekstraklasę.

Stal Mielec - Chrobry Głogów 1-0 (0-0)



Bramka: 1-0 Domański (56.)





