Zapytano go o dramat Świątek. I nagle wypalił, dwukrotnie ominął kontrolę

Świat tenisa powoli wraca do normalności po tym, co stało się pod koniec poprzedniego sezonu. Na przełomie listopada oraz grudnia kibice dowiedzieli się o pozytywnym teście antydopingowym u Igi Świątek. Sprawa do dziś jest szeroko komentowana, choć Polka udowodniła już dawno swoją niewinność. W temacie wypowiedział się Alexander Bublik. Kazachski zawodnik rosyjskiego pochodzenia podzielił się z fanami zaskakującym wyznaniem. Okazuje się, że on sam był bliski zawieszenia z powodu ominiętych aż dwóch kontroli.