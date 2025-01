Skoki narciarskie dzisiaj. O której godzinie konkurs TCS? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIKI]

Rok temu konkurs na skoczni im. Paula Ausserleitnera wygrał Stefan Kraft , jednak i tak nie zdołał odrobić strat do Kobayashiego i ostatecznie zajął trzecie miejsce w Konkursie Czterech Skoczni. To nie zmienia faktu, że w Bischofshofen niejednokrotnie dochodziło do przetasowań w "generalce", co zwiastuje wielkie emocje również w dzisiejszym konkursie.