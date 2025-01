Aleksander Zniszczoł oddał skok dnia. Nagle padła propozycja. Thomas Thurnbichler wyjaśnił

Wszyscy mamy bowiem w głowie to, że on w treningach skacze znakomicie, a potem kiedy nadchodzą serie punktowane, zaczyna zawodzić.

Paweł Wąsek: po to trenuje, by przeskakiwać skocznię. WIDEO

Paweł Wąsek: po to trenuje, by przeskakiwać skocznię. WIDEO / InteriaSport.pl / Interia.tv

Thomas Thurnbichler: myśleliśmy, by nie puszczać Olka

- Myśleliśmy, by po tym bardzo dobrym pierwszym skoku, nie puszczać Olka w drugiej serii treningowej. Nawet zasugerował to Maciek Maciusiak. Powiedziałem mu jednak, że teraz warunki będą zupełnie inne i dobrze byłoby, żeby Olek w nich skoczył, by złapać czucie przy wietrze z tyłu - powiedział Thomas Thurnbichler, trener kadry polskich skoczków.

O rywalu Zniszczoła - Żyle, który w kwalifikacjach był 32, Austriak tak mówił: - Piotrek mógł oddać lepszy skok. To wciąż nie jest to, czego on chce, ani też to, czego od niego oczekujemy. Zrobił jednak krok w dobrym kierunku.