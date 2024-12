Wisła Kraków zdecydowała ws. Mariusza Jopa. Oficjalny komunikat nadszedł przed Nowym Rokiem

Wisła Kraków wciąż walczy o Ekstraklasę. Mariusz Jop wybrany na ratownika

Na stanowisko szkoleniowca pierwszej drużyny powrócił Mariusz Jop, który w trakcie ubiegłej kampanii miał okazję poprowadzić Wisłę w trzech oficjalnych spotkaniach. To właśnie jego wybrano na "ratownika", który ma pomóc w uzyskaniu upragnionego awansu do Ekstraklasy. A choć grudzień nie był udany, do miejsca zapewniającego awans do baraży brakuje niewiele.