Mariusz Wach zaskoczył. Głośno o decyzji polskiego olbrzyma, szykuje się debiut

"Witam, niestety jestem zmuszony przełożyć obóz, który miał odbyć się w dniach 14-17 listopada, z powodu mojego wyjazdu do Ołeksandra Usyka. Chcę mu pomóc w przygotowaniach do jego walki rewanżowej z Tysonem Furym. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zaplanowaliśmy już kolejny obóz, który odbędzie się od 3 do 9 lutego, gdy będą ferie, a w dodatku zostanie on wydłużony" - mówił Polak w mediach społecznościowych. Mariusz Wach nieśmiało próbuje również czegoś nowego. Za nim choćby starcie z popularnym nad Wisłą z Marcinem Różalskim w formule K1.

