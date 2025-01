Falstart w Brisbane, teraz popis w dwóch setach. 87 minut na korcie i Linette w ćwierćfinale

Ubiegły sezon nie zakończył się z pewnością tak, jakby tego oczekiwała Magda Linette. Polka była dość nierówna, co najlepiej odzwierciedlała jej postawa w Billie Jean King Cup. Przeciwko Sarze Sorribes Tormo w drugim secie wyglądała, jakby miała nie wrócić już do rywalizacji. A tymczasem w decydującym pokonała Hiszpankę 6:3 i dopisała zwycięstwo do konta reprezentacji Polski.