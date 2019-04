ŁKS coraz bliżej Ekstraklasy. Klub z Łodzi pokonał 2-0 Sandecję Nowy Sącz i umocnił się na pozycji wicelidera I ligi.

Zdjęcie Piłkarze ŁKS-u są coraz bliżej awansu do Ekstraklasy /RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL /Newspix

Spotkanie drugiego i trzeciego zespołu było hitem 29. kolejki I ligi. ŁKS od początku spotkania atakował, ale gospodarzom udało się objąć prowadzenie dopiero po rzucie karnym. Sędzia dopatrzył się faulu Marcina Flisa na Łukaszu Sekulskim i sam poszkodowany trafił do siatki z 11 metrów.

Wcześniej gola mogła strzelić Sandecja, ale po efektownym strzale Damiana Chmiela łodzian uratowała poprzeczka. Sądeczanie przystąpili do meczu w nerwowej atmosferze - kilka godzin przed meczem portal weszlo.com poinformował, że na spotkaniu z kilkoma piłkarzami rada nadzorcza Sandecji zasugerowała drużynie, by... nie walczyła o awans do Ekstraklasy. Klub zdementował te doniesienia tuż przed rozpoczęciem spotkania z ŁKS-em.

W drugiej połowie Flis zrehabilitował się za faul z pierwszej połowy - w 59. minucie wybił piłkę zmierzającą do bramki Sandecji po strzale Patryka Bryły. Po kilkudziesięciu sekundach ŁKS i tak strzelił jednak gola - po błędzie Marka Kozioła, bramkarza gości, do siatki trafił Dani Ramirez.

Po wygranej ŁKS ma nad Sandecją 10 punktów przewagi. Wyniki drużyny doceniają działacze - w tym tygodniu przedłużyli o dwa lata kontrakt z trenerem Kazimierzem Moskalem.

Porażka sądeckiego zespołu w Łodzi to dobry wynik również dla Rakowa. Jeśli w sobotę wygrać nie zdoła też Stal Mielec, częstochowianie będą mogli świętować awans do Ekstraklasy. ŁKS traci do lidera siedem punktów.

ŁKS - Sandecja Nowy Sącz 2-0 (1-0)

Bramki: Sekulski (42., karny), Ramirez (61.)

Żółte kartki: Klimczak, Bryła, Juraszek, Łuczak, Kalinkowski - Ogorzały, Flis

Damian Gołąb